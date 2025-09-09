Papież po ataku Izraela w Katarze: Cała sytuacja jest bardzo poważna. Nie wiemy, jak potoczą się sprawy. Musimy się modlić

Papież Leon XIV powiedział, że sytuacja na Bliskim Wschodzie jest bardzo poważna. Tak odniósł się do rozwoju wydarzeń po ataku sił Izraela na przywódców palestyńskiej organizacji Hamas w stolicy Kataru, Dausze.

Leon XIV, który ponownie udał się na krótko do letniej rezydencji w Castel Gandolfo, w rozmowie z dziennikarzami stwierdził: „Cała sytuacja jest bardzo poważna”.

Nie wiemy, jak potoczą się sprawy

— dodał papież, cytowany przez włoską agencję Ansa.

Musimy się modlić

— oświadczył.

