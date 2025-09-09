Papież Leon XIV powiedział, że sytuacja na Bliskim Wschodzie jest bardzo poważna. Tak odniósł się do rozwoju wydarzeń po ataku sił Izraela na przywódców palestyńskiej organizacji Hamas w stolicy Kataru, Dausze.
Leon XIV, który ponownie udał się na krótko do letniej rezydencji w Castel Gandolfo, w rozmowie z dziennikarzami stwierdził: „Cała sytuacja jest bardzo poważna”.
Nie wiemy, jak potoczą się sprawy
— dodał papież, cytowany przez włoską agencję Ansa.
Musimy się modlić
— oświadczył.
tkwl/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kosciol/740037-papiez-po-ataku-izraela-w-katarze-musimy-sie-modlic
