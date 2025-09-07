Valeria Vargas Valverde, której życie zostało uratowane dzięki modlitwie jej matki przy grobie Carlo Acutisa, odczytała modlitwę wiernych podczas uroczystości kanonizacyjnych pierwszego „milenialsa” wyniesionego na ołtarze. To cud za jego stawiennictwem w jej sprawie był brany pod uwagę przy jego procesie kanonizacyjnym.
Kościół katolicki ma dwóch nowych świętych: Pier Giorgio Frassatiego (1901- 1925) i Carlo Acutisa (1991-2006). Na pierwszą Mszę kanonizacyjną nowego pontyfikatu przybyły dziesiątki tysięcy wiernych z całego świata, a także prezydent Włoch Sergio Mattarella i rodziny obu świętych.
To ją dotknął cud
Podczas uroczystości modlitwę wiernych odczytała Valeria Vargas Valverde, która została ozdrowiona za wstawiennictwem świętego Carlo Acutisa.
Ta dziewczyna to dosłownie „miracle girl.” To ją uzdrowił św. Carlo Acutis po tym gdy 2.07.2022 przewróciła się na rowerze we Florencji i lekarze nie dawali jej po urazie szans. Jej mama błagała Carla o pomoc. Dziś Valeria Vargas Valverde czytała modlitwę wiernych
— wskazała Paulina Guzik, dziennikarka, szefowa działu zagranicznego amerykańskiej Agencji OSV News.
Valeria Valverde
Pochodząca z Kostaryki Valeria Valerde, studiując we Włoszech uległa wypadkowi podczas jazdy rowerem we Florencji. Kobieta odniosła poważne obrażenia w głowę. Jej życie było zagrożone. Przeszła operację, która zakładała otwarcie czaszki.
Kiedy jej rodzina dowiedziała, że sytuacja jest krytyczna, jej matka - Liliana - udała się z pielgrzymką do Asyżu, gdzie modliła się przy grobie bł. Carlo Acutisa, powierzając mu swoją córkę i zostawiając list z prośbą.
Jeszcze tego samego dnia Valeria zaczęła samodzielnie oddychać. Doszło także do powrotu ruchu kończyn górnych i częściowo mowy.
10 dni po modlitwach matki przy grobie świętego, kobieta została wypisana z oddziału intensywnej terapii, a badania potwierdziły, że stłuczenie krwotoczne mózgu całkowicie zniknęło.
Valeria spędziła jedynie tydzień na fizjoterapii, a dwa miesiące po wypadku wraz z matką udała się z pielgrzymką dziękczynną do grobu Carlo Acutisa.
Carlo Acutis
Carlo Acutis urodził się 3 maja 1991 roku w Londynie, gdzie jego rodzice mieszkali z powodów zawodowych. Potem rodzina przeniosła się do Mediolanu. Już jako dziecko skupił się na życiu religijnym, był autorem stron internetowych o cudach eucharystycznych i o świętych Kościoła. Pochodził z majętnej rodziny, a swoje kieszonkowe oddawał ubogim, kupował im jedzenie. Zmarł na białaczkę w wieku 15 lat, 12 października 2006 roku. Zgodnie ze swoją wolą został pochowany w Asyżu. W 2019 roku jego ciało przeniesiono do tamtejszego kościoła Matki Bożej Większej. Szklaną trumnę zobaczyło w zeszłym roku prawie milion osób, a jego kult szerzy się w wielu krajach, także w Polsce. Beatyfikowany został za pontyfikatu Franciszka w 2020 roku. Jest pierwszym świętym doby internetu i pierwszym przedstawicielem pokolenia tzw. millenialsów. Nazywany jest „Bożym influencerem”. Jego babcia ze strony ojca to Polka, Maria Henrietta Perłowska. Ważną rolę w jego życiu odegrała też opiekunka - Beata Sperczyńska, która wprowadziła go w świat wiary.
Na Mszy Świętej obecni byli rodzice Carlo Acutisa: Antonia Salzano i Andrea Acutis oraz rodzeństwo, Michele i Francesca. Przybyli także przedstawiciele rodziny Pier Giorgio Frassatiego, wśród nich siostrzenica Wanda Gawrońska.
as/Gosc.pl/PAP/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kosciol/739860-uratowana-odczytala-modlitwe-wiernych-podczas-kanonizacji
