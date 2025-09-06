Brytyjski dziennik „Financial Times” opisuje projekt polskiego miliardera Romana Karkosika, z którego inicjatywy we wsi Konotopie (Kujawsko-Pomorskie) powstaje najwyższa w Europie figura Matki Boskiej. Figura ma mieć 55 m wysokości i według „FT” zostanie konsekrowana 15 sierpnia 2026 r.
Jak relacjonuje gazeta, na należącej do Karkosika działce, gdzie realizowany jest „ogromny, niemal faraoński projekt”, stoją dwa dźwigi, a robotnicy budują cokół w kształcie korony. Niedaleko, w miejscowości Kikół, znajduje się dom Karkosika, jednego z najbogatszych przedsiębiorców w Polsce, który - jak podkreśla „FT” - unika kontaktów z mediami.
Mieczysław Grębicki, sołtys liczącej 120 mieszkańców wsi Konotopie, w rozmowie z dziennikiem mówi, że skala projektu nie była zaskoczeniem dla tych, którzy znają wiarę Karkosika i jego reputację „poważnego biznesmena, który nie żartuje” w kwestii inwestycji. Przypomniano, że 15 lat temu miliarder sfinansował odbudowę Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Konotopiu, miejsca pielgrzymkowego od XIX w.
Polska narodziła się z wartościami katolickimi i utrzymanie tej chrześcijańskiej kultury jako narodu jest fundamentalne
— przekonuje Grębicki.
Zdaniem księdza Marka Mrówczyńskiego, proboszcza z parafii św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Kikole, postawienie pomnika jest wyznaniem wiary.
To serce Polski, miejsce, gdzie naprawdę bije serce naszego kraju. (…) Niezależnie od tego, czy jesteście wierzący, czy nie, kiedy tu przyjedziecie, będziecie patrzeć w niebo, by zobaczyć naszą Matkę Bożą
— powiedział w rozmowie z brytyjską gazetą.
Jak pisze dziennik, wielu mieszkańców wsi liczy na to, że budowa figury ożywi turystykę pielgrzymkową i pozytywnie wpłynie na lokalne firmy.
Chociaż frekwencja w kościołach w Polsce znacznie spadła, główne miejsce pielgrzymkowe w kraju - sanktuarium Czarnej Madonny w Częstochowie - przyciąga rocznie około 4 milionów pielgrzymów
— czytamy w artykule.
Pomnik Matki Boskiej Bolesnej w Konotopiu ma być wyższy niż pomnik Chrystusa Zbawiciela w Rio de Janeiro (mierzący 38,5 metra), a także od pomnika Chrystusa Króla w Świebodzinie, który wraz z kopcem wznosi się na wysokość 52,5 metra.
CZYTAJ TAKŻE: Powstaje ogromna figura Matki Bożej. Większa od Chrystusa w Rio de Janeiro. To wotum wdzięczności polskiego miliardera
tkwl/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kosciol/739791-w-polsce-powstaje-najwyzsza-w-europie-figura-matki-bozej
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.