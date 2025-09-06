Zakon Karmelitów potwierdził zatrzymanie jednego z członków zakonu na Białorusi. Koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak powiedział wczoraj, że polskie służby konsularne prowadzą rozmowy w sprawie zatrzymanego polskiego obywatela.
CZYTAJ TAKŻE: Siemoniak: Służby konsularne prowadzą rozmowy w sprawie Polaka zatrzymanego na Białorusi. „To jest po prostu prowokacja”
Białoruska telewizja państwowa wyemitowała w czwartek materiał dotyczący zatrzymania obywatela Polski, zakonnika, który miał jakoby zbierać informacje na temat rosyjsko-białoruskich ćwiczeń wojskowych Zapad. Według stacji wszczęto sprawę karną o szpiegostwo. Zakon Karmelitów w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej poinformował o zatrzymaniu na Białorusi członka zakonu Grzegorza Gawła O. Carm.
Z przykrością informujemy, że nasz współbrat Grzegorz Gaweł O. Carm został zatrzymany na Białorusi. Prosimy o modlitwy w intencji brata Grzegorza polecając go wstawiennictwu Naszej Matki - Maryi Orędowniczki Szkaplerza Świętego
— napisano w komunikacie, pod którym podpisał się asystent prowincjalny O. Karol Amroż O. Carm.
Prowokacje i brednie
Białoruska telewizja podała, że mieszkaniec Krakowa, urodzony w 1998 roku, został zatrzymany w mieście Lepel w obwodzie witebskim na północnym wschodzie Białorusi. Pokazano kadry, na których - jak utrzymuje telewizja - z zatrzymanym rozmawia funkcjonariusz białoruskiego KGB.
Premier Donald Tusk podkreślił w piątek, że zarzuty strony białoruskiej kierowane pod adresem polskiego obywatela są absurdalne. Poinformował, że polskie służby „absolutnie wykluczają”, by polski zakonnik miał zdobywać jakieś tajne materiały.
Nie ma mowy, żebyśmy akceptowali tego typu prowokacje czy brednie wypowiadane przez stronę białoruską. Według mojej informacji zakonnik odwiedzał księdza, swojego znajomego czy przyjaciela, który mieszka czy działa na Białorusi. W tej chwili tyle wiadomo
— dodał premier.
Przygotujemy środki, powiem wprost, odwetowe, jeśli ta sytuacja nie ulegnie zmianie. I to w bardzo szybkim tempie, po powrocie ministra Sikorskiego (ze Stanów Zjednoczonych - PAP) opracujemy plan działań na najbliższe tygodnie wobec Białorusi
— oświadczył Tusk.
CZYTAJ TAKŻE: Nowe informacje ws. zatrzymania zakonnika przez KGB. Co robił na Białorusi? Szef rządu zapowiada: „Przygotujemy środki odwetowe”
koal/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kosciol/739786-karmelici-potwierdzaja-zatrzymanie-zakonnika-na-bialorusi
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.