ZDJĘCIA I WIDEO

Prezydent Nawrocki rozmawiał z papieżem. Co głowa państwa podarowała Ojcu Świętemu Leonowi XIV? ZOBACZ ZDJĘCIA!

  • Kościół
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Karol Nawrocki z rodziną podczas audiencji / autor: VATICAN MEDIA
Karol Nawrocki z rodziną podczas audiencji / autor: VATICAN MEDIA

Karol Nawrocki został przyjęty na audiencji przez Papieża Leona XIV. Prezydent zaprosił Ojca Świętego do Polski. Podarował Papieżowi obraz Matki Bożej Gietrzwałdzkiej.

O szczegółach audiencji Karola Nawrockiego poinformowało w wydanym komunikacie Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej:

Dziś rano Ojciec Święty Leon XIV przyjął na Audiencji, w Pałacu Apostolskim w Watykanie, Jego Ekscelencję Pana Karola Tadeusza Nawrockiego, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, który następnie spotkał się z Jego Eminencją Kardynałem Pietro Parolinem, Sekretarzem Stanu Jego Świątobliwości, w towarzystwie Jego Ekscelencji Arcybiskupa Paula Richarda Gallaghera, Sekretarza ds. Relacji z Państwami i Organizacjami Międzynarodowymi.

Podczas serdecznych rozmów w Sekretariacie Stanu omówiono sytuację społeczno-polityczną kraju, zwracając szczególną uwagę na wartości, na których opiera się społeczeństwo polskie, oraz na potrzebę budowania konsensusu w obliczu wyzwań, przed którymi stoi.

W dalszej części spotkania poruszono kwestie o charakterze międzynarodowym, ze szczególnym uwzględnieniem wojny na Ukrainie.

Watykan, 5 września 2025 r.”

CZYTAJ TAKŻE: Prezydent w Pałacu Apostolskim! Trwa audiencja u papieża. Nawrockiemu towarzyszą: Pierwsza Dama, syn, córka i siostra Nina

Pierwszy etap wizyty

Prezydent Karol Nawrocki przybył do Watykanu już wczoraj po południu. Pierwszy etap jego wizyty miał charakter ściśle duchowy. Wraz z rodziną przeszedł przez Drzwi Święte w Bazylice św. Piotra, a następnie modlił się przy grobie św. Jana Pawła II.

Nowego prezydenta powitał w Watykanie bp Krzysztof Nykiel, regens Penitencjarii Apostolskiej. W jego obecności odmówił modlitwę do Ducha Świętego, która była szczególnie bliska św. Janowi Pawłowi II.

Niech to papieskie dziedzictwo Ducha stanie się również inspiracją nie tylko do pogłębiania osobistej więzi z Panem Bogiem, ale szczególnym wsparciem z nieba dla jego świętej, światłej, pięknej i odważnej służby dla dobra naszej ukochanej Ojczyzny

— powiedział bp Nykiel.

CZYTAJ TAKŻE: Prezydent Nawrocki jest już w Rzymie. Para Prezydencka złożyła kwiaty na grobie Jana Pawła II. SPRAWDŹ plan dwudniowej wizyty

aja/vaticannevs.va/pl

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych