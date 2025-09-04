Trwają prace Zespołu roboczego KEP ds. katechezy parafialnej nad wypracowaniem koncepcji katechezy parafialnej, która będzie komplementarna z lekcją religii w szkole. 3 września 2025 roku, w Czeladzi, zakończyły się dwudniowe obrady Zespołu, pod przewodnictwem bp. Artura Ważnego.
Na spotkaniu Zespołu, który obradował już po raz piąty, był obecny jego przewodniczący bp Artur Ważny oraz bp Wojciech Osial, przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego KEP, bp Waldemar Musioł, sekretarz Komisji Duszpasterstwa KEP, bp Robert Chrząszcz i bp Adam Wodarczyk, a także specjaliści z różnych dziedzin – duchowni i świeccy.
Chcemy roboczy dokument przygotować do końca roku. Po to, by mógł być konsultowany przez różne środowiska
— zapowiedział bp Artur Ważny po obradach Zespołu.
Całościowy, komplementarny dokument dotyczący koncepcji katechezy parafialnej ma być konsultowany w styczniu i w lutym 2026 roku, a następnie, w marcu 2026 roku, prace zostaną przedstawione Konferencji Episkopatu Polski.
Promocja programu i proces wdrażania
Liczymy na to, że od czerwca 2026 roku rozpoczniemy promocję tego programu, po to, żeby od września 2026 roku już móc rozpocząć proces wdrażania naszych propozycji w poszczególnych parafiach, oczywiście z uwzględnieniem specyfiki każdej diecezji czy nawet parafii
— zapowiedział bp Ważny.
Ufamy, że to, co zaproponujemy, te wytyczne, kierunki, wskazówki, będą służyć temu, aby każdy chrześcijanin, każdy wierny, mógł odnaleźć siebie, na jakim etapie rozwoju wiary się znajduje i przy współpracy katechetów, katechistów, animatorów, liderów, przede wszystkim księży proboszczów, mógł pracować nad własną formacją
— dodał.
Wprowadzenie w doświadczenie wiary
Jak podkreślają członkowie Zespołu, katecheza parafialna nie jest powtórką lekcji religii w szkole, ale jest wprowadzeniem w doświadczenie wiary oraz pomocą we wzroście w niej każdego chrześcijanina. Liczą też na to, że wiele z osób, które rozpoczną formację, będzie pomagać innym we wzroście w wierze.
Nie patrzymy na lekcję religii i na katechezę w parafii wąsko, ale chcemy to umiejscowić w szerszej wizji ożywiania naszych parafii, podejmowania współodpowiedzialności. Korzystamy z doświadczenia Kościoła ostatnich dziesięcioleci, takich jak na przykład synodalność i będziemy to wszystko realizować, budując nasze parafie
— podkreślają członkowie Zespołu.
Zespół pracuje w duchu synodalnym. Razem rozeznajemy, jakie są potrzeby i jak na nie odpowiedzieć. Chcielibyśmy, by nasz sposób pracy: biskupów, księży i świeckich, był punktem odniesienia do tego, w jaki sposób mogą funkcjonować parafie, co się w wielu miejscach dzieje
— dodają.
Dotrzeć do wszystkich środowisk
Jak wskazują, pragną dotrzeć do wszystkich środowisk, przywołując główny cel Kościoła, jakim jest ewangelizacja.
Chcemy jak najlepiej realizować to, do czego na mocy sakramentu chrztu świętego jesteśmy powołani, jako uczniowie misjonarze, świadomi swojej tożsamości i misji
— podkreślają.
Dwudniowe obrady pod przewodnictwem bp. Artura Ważnego odbyły się w dniach 2-3 września 2025 r. w Domu Szilo w Czeladzi. Wzięło w nich udział pięciu biskupów, pięciu księży i cztery kobiety.
tt/BP KEP
