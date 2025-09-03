Na audiencji ogólnej Papież zaapelował, aby we wrześniu modlić za uczniów polskich szkół oraz ich nauczycieli. Leon XIV zawierzył ich wstawiennictwu dwóch młodych Włochów, którzy w przyszłą niedzielę zostaną zaliczeni w poczet świętych. „Serdecznie pozdrawiam Polaków! Niech wrzesień będzie czasem modlitwy w intencji dzieci i młodzieży powracających do szkół oraz tych, którzy troszczą się o ich wychowanie i wykształcenie” - powiedział Ojciec Święty.
Pozdrawiający przybyłych do Watykanu polskich pielgrzymów, Ojciec Święty powiedział:
Serdecznie pozdrawiam Polaków! Niech wrzesień będzie czasem modlitwy w intencji dzieci i młodzieży powracających do szkół oraz tych, którzy troszczą się o ich wychowanie i wykształcenie. Proście dla nich, przez wstawiennictwo błogosławionych, a wkrótce świętych, Piera Giorgia Frassatiego i Carla Acutisa, o dar głębokiej wiary na drodze wzrastania. Z serca wam błogosławię!
— zaznaczył papież.
Uczmy się od Grzegorza Wielkiego
Natomiast w słowie do pielgrzymów włoskich Papież przypomniał o przypadającym dziś wspomnieniu liturgicznym św. Grzegorza Wielkiego, który jest pochowany w Bazylice św. Piotra. Leon XIV zauważył, że ten żyjący w VI w. papież jest nazywany wielkim ze względu na to, co uczynił jako pasterz i nauczyciel wiary w trudnych dla Kościoła i społeczeństwa czasach. Jego „wielkość” – jak zauważył Ojciec Święty czerpała siłę z wiary Chrystusa.
Życzę każdemu z was, abyście w Panu Bogu rozpoznali jedyną prawdziwą siłę waszego istnienia
— dodał Leon XIV.
Jesteśmy spragnieni, to normalne
Nie bójmy się prosić, zwłaszcza gdy wydaje nam się, że na to nie zasługujemy. Nie wstydźmy się wyciągać ręki. To właśnie w tym pokornym geście kryje się zbawienie - tak Ojciec Święty Leon XIV podsumował dzisiejszą katechezę o ostatnich słowach umierającego Jezusa w Ewangelii św. Jana: „Pragnę” i „Dokonało się”. Pokazują one, że wbrew temu, co wpaja nam świat, nie jesteśmy samowystarczalni, lecz potrzebujemy pomocy i zbawienia.
Papież zauważył, że pokorna prośba Jezusa o wodę nie wyraża jedynie jego fizjologicznej potrzeby umęczonego ciała, lecz jest przede wszystkim wyrazem głębokiego pragnienia miłości.
Jest to ciche wołanie Boga, który, chciał mieć udział we wszystkim, co stanowi nasze człowieczeństwo
— powiedział Ojciec Święty.
Dodał, że w ten sposób Jezus ukazuje nam prawdę o nas samych.
Zbawienie nie polega na autonomii, lecz na pokornym uznaniu własnej potrzeby i umiejętności jej swobodnego wyrażania
— podkreślił Leon XIV, zapewniając, że nasze pragnienia – miłości, sensu, sprawiedliwości – nie jest oznaką porażki, lecz prawdy.
Nasze czasy promują samowystarczalność
Ojciec Święty zauważył, że jest prawda prosta, lecz trudna do przyjęcia.
Żyjemy w czasach, które nagradzają samowystarczalność, wydajność, osiągnięcia. Jednak Ewangelia pokazuje nam, że miarą naszego człowieczeństwa nie jest to, co możemy osiągnąć, lecz zdolność, by pozwolić się miłować, a kiedy trzeba, także dać sobie pomóc
— powiedział papież.
Nie wstydźmy się prosić
Postawa Jezusa na krzyżu pokazuje nam zatem, że wyrażenie prośby nie uwłacza naszej godności, lecz jest czymś wyzwalającym, zwłaszcza wtedy, gdy paraliżuje nas grzech.
Jest to droga do wyjścia z ukrycia w grzechu
— mówił Ojciec Święty – „aby na nowo wejść w przestrzeń komunii”.
Od samego początku grzech rodził wstyd. Natomiast przebaczenie, to prawdziwe, rodzi się, kiedy potrafimy stanąć twarzą w twarz z tym, czego potrzebujemy i przestajemy bać się odrzucenia
— dodał.
Kruchość jest pomostem ku niebu
W sposób szczególny dotyczy to naszej relacji z Bogiem. Papież zapewnił, że nasze pragnienia nie oddalają nas Niego, lecz przeciwnie, coraz bardziej z Nim jednoczą.
Jeśli mamy odwagę by je uznać, możemy odkryć, że również nasza kruchość jest pomostem ku niebu. Właśnie w proszeniu – a nie w posiadaniu – otwiera się droga wolności, ponieważ przestajemy dążyć do samowystarczalności. W braterstwie, w prostym życiu, w sztuce proszenia bez wstydu i dawania bez wyrachowania kryje się radość, której nie zna świat. Radość, która przywraca nas do pierwotnej prawdy naszego istnienia: jesteśmy stworzeni, aby dawać i otrzymywać miłość
— powiedział papież Leon XIV.
W pragnieniu Chrystusa możemy rozpoznać całe nasze pragnienie
— mówił na zakończenie katechezy Papież, zachęcając, by nauczyć się, że nie ma nic bardziej ludzkiego i zarazem nic bardziej boskiego, niż umiejętność powiedzenia: „potrzebuję”.
CZYTAJ TEŻ:
— Audiencja Międzynarodowej Sieci Legislatorów Katolickich u papieża Leona XIV. Wziął w niej udział senator PiS Grzegorz Bierecki
— Apel papieża Leona XIV: Głos broni na Ukrainie musi zamilknąć, zaś musi wznieść się głos braterstwa i sprawiedliwości
— Jest oficjalne potwierdzenie z Watykanu. Prezydent Karol Nawrocki spotka się z papieżem Leonem XIV. Wiemy, o której godzinie audiencja
maz/Krzysztof Bronk/Vatican News PL/YouTube
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kosciol/739485-papiez-pozdrowil-polakow-poprosil-o-modlitwe-za-uczniow
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.