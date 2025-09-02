Jest oficjalne potwierdzenie z Watykanu. Prezydent Karol Nawrocki spotka się z papieżem Leonem XIV. Wiemy, o której godzinie audiencja

Sprawdź Papież Leon XIV i prezydent RP Karol Nawrocki / autor: PAP/EPA, PAP/Marcin Zubrzycki
Watykan oglosił, że prezydent RP Karol Nawrocki zostanie przyjęty na audiencji przez papieża Leona XIV. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 11. Podczas wizyty w Rzymie i Watykanie spotka się także z prezydentem Włoch Sergio Mattarellą oraz premier Giorgią Meloni. To kolejny etap jego pierwszej podróży zagranicznej do USA po objęciu urzędu.

Polski prezydent uda się tam prosto z Waszyngtonu, gdzie jutro w USA złoży swoją pierwszą wizytę zagraniczną. Jak poinformował szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, prezydent odbędzie bezpośrednią rozmowę z prezydentem USA Donaldem Trumpem w Białym Domu, a następnie rozmowy mają toczyć się w szerszej formule, między delegacjami. Jak dodał Przydacz, głównym tematem rozmowy prezydentów Nawrockiego i Trumpa będzie bezpieczeństwo regionalne i aktywność amerykańska w tym wymiarze, a także wysiłki podejmowane w celu zakończenia wojny w Ukrainie.

Kolejną, trzecią wizytę zagraniczną prezydent złoży w przyszłym w Wilnie, gdzie będzie rozmawiał z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą - dodał Przydacz.

xyz/PAP

