Watykan oglosił, że prezydent RP Karol Nawrocki zostanie przyjęty na audiencji przez papieża Leona XIV. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 11. Podczas wizyty w Rzymie i Watykanie spotka się także z prezydentem Włoch Sergio Mattarellą oraz premier Giorgią Meloni. To kolejny etap jego pierwszej podróży zagranicznej do USA po objęciu urzędu.
Podczas wizyty w Rzymie i Watykanie prezydent Karol Nawrocki spotka się m.in. z prezydentem Włoch Sergio Mattarellą i premier Giorgią Meloni.
Polski prezydent uda się tam prosto z Waszyngtonu, gdzie jutro w USA złoży swoją pierwszą wizytę zagraniczną. Jak poinformował szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, prezydent odbędzie bezpośrednią rozmowę z prezydentem USA Donaldem Trumpem w Białym Domu, a następnie rozmowy mają toczyć się w szerszej formule, między delegacjami. Jak dodał Przydacz, głównym tematem rozmowy prezydentów Nawrockiego i Trumpa będzie bezpieczeństwo regionalne i aktywność amerykańska w tym wymiarze, a także wysiłki podejmowane w celu zakończenia wojny w Ukrainie.
Kolejną, trzecią wizytę zagraniczną prezydent złoży w przyszłym w Wilnie, gdzie będzie rozmawiał z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą - dodał Przydacz.
