Stowarzyszenie „Godność” zwraca się do wszystkich środowisk w Polsce związanych ideowo z „Solidarnością”: stańmy razem w obronie Księdza Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego oraz wszystkich duchownych, którzy odważnie bronią Polski i Kościoła przed wypaczeniami obecnej władzy w naszym kraju oraz władzy w Unii Europejskiej.
Wasza pielgrzymka z polskich gór na Świętą Górę Zwycięstwa jest czynem miłości, odwagi i sprzeciwu wobec kłamstwa, przemocy i zła. I za ten czyn Wam bardzo dziękuje, bo to jest Wasze osobiste dobro. Ale to jest dobro Waszych najbliższych, Waszej społeczności. To jest dobro naszej Ojczyzny. To jest dobro tych wszystkich ludzi, którzy patrzyli na Was idących w trudzie, ale z uśmiechem na twarzy i radością w sercu
— fragment homilii ks. Abpa Marka Jędraszewskiego wygłoszonej na zakończenie 44. Pieszej Pielgrzymki Góralskiej na Jasną Górę.
Abp Marek Jędraszewski wzorem
Ksiądz Abp Jędraszewski od ośmiu lat jest ordynariuszem Archidiecezji Krakowskiej, a w dwóch ostatnich kadencjach był także zastępcą przewodniczącego Krajowej Rady Episkopatu Polski. Obecnie ma 76 lat i niebawem przejdzie na emeryturę. Jest wzorem kapłana, który wiernym wskazuje drogę w obecnych zakłamanych czasach, korzystając zresztą ze swego talentu dobrego mówcy. Jego homilie są donośnym głosem w sprawach wiary, ale często i w kwestiach publicznych, które powinny interesować każdego zatroskanego o przyszłość Ojczyzny Polaka. Nie waha się mocno krytykować narzucanej nam z zewnątrz rewolucji kulturowej - w swej istocie neomarksistowskiej i antychrześcijańskiej. Jego bezkompromisowa obrona wiary, prawdy w stosunkach społecznych oraz szacunku dla naszej historii i bliskich nam wartości uczą miłości do ojczystego kraju. Ale zarazem przysporzyły mu zajadłych wrogów, zwłaszcza na lewicy. A tam prym wiedzie jak zawsze „niezawodna” ,,Gazeta Wyborcza” plus TVN24, Onet i tym podobni.
Wykorzystywana przez nich znana historia nieposłuszeństwa ks. Dariusza Rasia, proboszcza Bazyliki Mariackiej, dotycząca niegospodarności w zarządzaniu tą świątynią, była tak oczywista, że jego przełożony, czyli Arcybiskup Jędraszewski, złożył kilka lat temu skargę do Watykanu. I dopiero nowo wybrany papież Leon XIV przyznał wreszcie rację Metropolicie. Mimo że tak się stało i można było wreszcie powołać nowego zarządcę Bazyliki, to lewacy wciąż szaleją… Obecnie żądają, aby Metropolita Krakowski, po przejściu na emeryturę… nie mógł zamieszkać na terenie Diecezji Krakowskiej!
Szczucie więc nie ustaje, a trwa już od dłuższego czasu. Przed czterema laty grupa 18 członków naszego Stowarzyszenia pojechała nawet do Krakowa, aby na Franciszkańskiej 3 wyrazić poparcie dla ustawicznie szkalowanego Gospodarza tego adresu. Mieliśmy bowiem nieodparte wrażenie, że w tej walce pozostaje on osamotniony… I chyba do dziś niewiele się zmieniło, wszak jasnych, zdecydowanych głosów ze strony innych hierarchów naszego Kościoła, niestety, wciąż brakuje. Tym bardziej aktualny pozostaje zatem apel o obronę i wsparcie dla linii nauczania Księdza Jędraszewskiego ze strony osób świeckich. Takich, jak tych czterech intelektualistów, w tym kawalera Orderu Orła Białego, którzy kilka dni temu na portalu wPolityce.pl ogłosili swój protest przeciw obrażaniu Arcybiskupa - zatytułowany „Przestańcie znieważać Pasterza naszego Kościoła”. W pełni popieramy ów mądry apel, dołączając doń także i ten nasz list.
„Zapewniamy- jesteśmy z Tobą!”
Równocześnie zwracamy się do wszystkich środowisk w Polsce związanych ideowo z „Solidarnością”: stańmy razem w obronie Księdza Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego oraz wszystkich duchownych, którzy odważnie bronią Polski i Kościoła przed wypaczeniami obecnej władzy w naszym kraju oraz władzy w Unii Europejskiej. Zróbmy to nie tylko przez szacunek dla racji stojących za wystąpieniami Metropolity Krakowskiego, ale i przez pamięć o olbrzymich zasługach Kościoła wobec ruchu „Solidarności”, kiedy przyszło bronić nas przed komunistami. Ten apel kierujemy szczególnie do naszych kolegów w Krakowie i Małopolsce, gdzie działają przecież tacy ludzie, jak dzielny i zawsze energiczny Ryszard Majdzik.
Wiemy, że Ksiądz Arcybiskup jest wielkim przyjacielem „Solidarności”. Jako Stowarzyszenie „Godność”, skupiające byłych więźniów politycznych i działaczy podziemia lat 80., dobrze pamiętamy Jego obecność i wystąpienie w Gdańsku w sierpniu 2019 roku na międzynarodowej konferencji zatytułowanej „Solidarność”: od godności człowieka do ponadnarodowej współpracy, zorganizowanej przez Komisję Krajową NSZZ „S”. W ubiegłym roku z kolei, na zaproszenie ojców franciszkanów z kościoła Morskiego w gdańskim Nowym Porcie, odprawił Mszę św. i poświęcił pomnik błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki. Odwiedził też z nami, kombatantami „S”, Westerplatte, gdzie złożył kwiaty pod krzyżem przywróconym w 1981 przez portowców oraz pod tablicą upamiętniającą spotkanie Jana Pawła II z młodzieżą (tablica powstała dzięki staraniom naszego Stowarzyszenia).
Księże Arcybiskupie Marku, dziękujemy Bogu za to, że dał nam Ciebie na ten trudny czas. Prosimy Boga, aby darzył Cię zdrowiem w dalszej służbie Kościołowi i naszemu Narodowi. I zapewniamy, że jesteśmy z Tobą!
Zarząd Stowarzyszenia „Godność”:
— Czesław Nowak, prezes
— Andrzej Osipów, wiceprezes
— Stanisław Fudakowski, sekretarz
— Julita Bodzinska, skarbnik
— Krzysztof Sosnowski, członek Zarządu
