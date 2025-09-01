„Dzieci, młodzież zaczynają nowy okres w swojej edukacji. Wszystkim życzę bardzo udanego czasu wzrastania, na sposób Pana Jezusa, w mądrości i w łasce u Pana Boga i u ludzi. To znaczy, żeby poznając coraz to nowe rzeczy, wchodząc w świat nowych przedmiotów uczyły się tego, co najważniejsze – własnego człowieczeństwa” - powiedział abp krakowski Marek Jędraszewski z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2025/2026.
Arcybiskup metropolita krakowski Marek Jędraszewski zwrócił się do uczniów z okazji rozpoczynającego się dziś roku szkolnego 2025/2026. Hierarcha życzył przede wszystkim wzrastania w łasce Chrystusa i „wchodzenia w świat własnego człowieczeństwa”.
Moi drodzy. Dzisiaj 1 września 2025 roku, dzień z wielu względów szczególny. Cieszymy się z tego, że dzisiaj także tradycyjny początek roku szkolnego. Dzieci, młodzież zaczynają nowy okres w swojej edukacji. Wszystkim życzę bardzo udanego czasu wzrastania, na sposób Pana Jezusa, w mądrości i w łasce u Pana Boga i u ludzi. To znaczy, żeby poznając coraz to nowe rzeczy, wchodząc w świat nowych przedmiotów uczyły się tego, co najważniejsze – własnego człowieczeństwa
— mówił arcybiskup metropolita krakowski.
Modlitwa za uczniów
Abp Jędraszewski zapewnił, że w całej archidiecezji krakowskiej wierni będą się modlić o udany nowy rok szkolny dla uczniów.
Niech to będzie czas bardzo radosny dla wszystkich, czego wam z całego serca życzę. O to będziemy się modlić dzisiaj w różnych parafiach na terenie całej Polski, a zwłaszcza archidiecezji krakowskiej, o Boże błogosławieństwo na ten czas. Z całego serca, Szczęść Boże na dzień dzisiejszy i na cały rozpoczynający się nowy 2025/2026 rok szkolny
— powiedział abp Marek Jędraszewski.
