„Te porozumienia były owocem wielkiego zrywu ludzi pracy, sumień przebudzonych do wolności, solidarności i godności. Z perspektywy czasu widzimy dokładniej, że nie były one jedynie dokumentem politycznym czy związkowym, ale znaczącym wydarzeniem duchowym i narodowym - wyrazem pragnienia prawdy i sprawiedliwości, zakorzenionego w chrześcijańskiej wizji człowieka” - powiedział metropolita gdański, przewodniczący KEP abp Tadeusz Wojda SAC podczas Mszy świętej w 45. rocznicę Sierpnia ‘80.
W bazylice pw. św. Brygidy w Gdańsku odprawiono uroczystą Mszę świętą z okazji 45. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarność”.
Uczestniczyli w niej m.in. prezydent Karol Nawrocki, były prezydent Andrzej Duda, opozycjoniści z czasów PRL, członkowie NSZZ „Solidarność” z przewodniczącym Piotrem Dudą na czele, przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej, parlamentarzyści i samorządowcy.
Znaczące wydarzenie duchowe i narodowe
Liturgii przewodniczył metropolita gdański abp Tadeusz Wojda. W trakcie homilii przypomniał, że dzień 31 sierpnia 1980 roku zapisał się na stałe w historii Polski, Europy i świata jako Porozumienia Sierpniowe, podpisane w Stoczni Gdańskiej.
Te porozumienia były owocem wielkiego zrywu ludzi pracy, sumień przebudzonych do wolności, solidarności i godności. Z perspektywy czasu widzimy dokładniej, że nie były one jedynie dokumentem politycznym czy związkowym, ale znaczącym wydarzeniem duchowym i narodowym - wyrazem pragnienia prawdy i sprawiedliwości, zakorzenionego w chrześcijańskiej wizji człowieka
— zaznaczył.
Nawiązując do słów św. Jana Pawła II, który mówił, że to, co zaczęło się w Gdańsku i innych ośrodkach strajkowych, było iskrą wolności dla całej Europy, abp Wojda wskazał, że Porozumienia Sierpniowe mają bardzo duże znaczenie.
Przyczyniły się do pogłębienia świadomości społecznej, że jedność daje moc, że hasło „Solidarność” stało się imieniem wspólnoty oraz - że można skutecznie bronić najsłabszych i upominać się o godność człowieka pracy. Uświadomiły, że społeczeństwo ma prawo kontrolować władzę i domagać się przestrzegania podstawowych praw
— stwierdził.
„To rzeczywistość, która jest wciąż żywa”
Dodał, że dzisiaj, po 45 latach, rodzi się pytanie, czy wydarzenia Sierpnia 1980 roku to już tylko historia.
Odpowiedź może być tylko jedna – to nie jest tylko historia. To rzeczywistość, która jest wciąż żywa, która powraca, bo, jak łatwo zauważyć, wolności we wszystkich wymiarach trzeba nieustannie bronić. To prawda, że jesteśmy krajem suwerennym i wolnym, że nie musimy, jak kiedyś, walczyć o bochenek chleba, nie musimy wystawać w kolejkach do sklepów, nie przymieramy głodem, nie jesteśmy ciemiężeni. Ale jest wciąż wiele rzeczy, o które musimy ponownie walczyć, których musimy bronić
— powiedział.
Zaznaczył też, że dziś dziękujemy Bogu za tamten ogień, który zapłonął w Gdańsku, za ludzi, którzy z pokorą, ale i odwagą umieli powiedzieć „dość”, za świadków prawdy i bohaterów codziennej pracy.
Modlimy się też, byśmy i my mieli odwagę żyć w duchu solidarności, prawdy i wolności oraz by dziedzictwo Porozumień Sierpniowych było dla nas źródłem siły i światła na przyszłość
— mówił abp Wojda.
45. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych
Msza zakończyła zorganizowane w niedzielę w Gdańsku przez NSZZ „Solidarność” główne obchody 45. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego.
Wcześniej, w ramach rocznicowych uroczystości, odbyło się posiedzenie Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w historycznej sali BHP Stoczni Gdańskiej, gdzie 45 lat temu podpisano porozumienie strajkujących robotników z delegacją rządową.
Następnie uczestnicy obchodów złożyli kwiaty pod historyczną Bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej. W ceremonii uczestniczyli też działacze opozycji demokratycznej, członkowie „S”, parlamentarzyści, samorządowcy i przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej.
