Ojciec Święty Leon XIV mianował bp. Andrzeja Przybylskiego arcybiskupem metropolitą archidiecezji katowickiej, przenosząc go z tytularnej stolicy Orte oraz z urzędu biskupa pomocniczego archidiecezji częstochowskiej. Do grudnia 2024 roku urząd metropolity katowickiego pełnił abp Adrian Galbas, obecnie metropolita warszawski. Termin kanonicznego objęcia urzędu oraz ingresu do Archikatedry Chrystusa Króla w Katowicach zostanie podany w najbliższych dniach.
Jak powiedział Vatican News ks. Rafał Bogacki, rzecznik archidiecezji katowickiej, biskup Andrzej Przybylski obejmie posługę w archidiecezji po kanonicznym objęciu urzędu.
O dacie tego wydarzenia, a także o ingresie, czyli uroczystym wprowadzeniu do archikatedry Chrystusa Króla w Katowicach poinformujemy w najbliższych dniach
— powiedział ks. Bogacki.
Abp Przybylski będzie następcą abp. Galbasa, który został mianowany metropolitą katowickim 31 maja 2023 r., a 4 listopada 2024 r. papież Franciszek mianował go arcybiskupem metropolitą warszawskim. 16 grudnia 2024 r. administratorem archidiecezji katowickiej został jej biskup pomocniczy Marek Szkudło. Będzie on pełnił ten urząd do czasu kanonicznego objęcia archidiecezji przez nowego arcybiskupa.
W związku z ogłoszoną nominacją, bp Szkudło skierował do wiernych słowo, które zostanie odczytane w najbliższą niedzielę w parafiach archidiecezji.
Dziękujemy Ojcu Świętemu za jego decyzję, a nade wszystko uwielbiamy Bożą Opatrzność, która prowadzi nasz Kościół i właśnie teraz obdarza nas nowym Pasterzem. Proszę Was z całego serca o życzliwe przyjęcie Arcybiskupa Nominata Andrzeja i o gorącą modlitwę za niego. Niech Duch Święty napełnia go swoją mądrością i mocą w prowadzeniu naszego lokalnego Kościoła
— napisał administrator. W komunikacie bp Szkudło dziękuje także za życzliwość i wsparcie okazane w czasie sprawowania posługi administratora archidiecezji.
Dzięki Waszym modlitwom ten czas był dla mnie źródłem pokoju i nadziei
— napisał.
Wikariusz, duszpasterz akademicki
Bp Andrzej Przybylski urodził się 26 listopada 1964 r. w Łowiczu. Po studiach uniwersyteckich z zakresu pedagogiki został przyjęty do Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie i 30 maja 1993 r. otrzymał święcenia kapłańskie z rąk metropolity częstochowskiego abp. Stanisława Nowaka.
Po święceniach pełnił posługę jako wikariusz w parafii św. Franciszka z Asyżu w Częstochowie, następnie, od 1994 do 1998 roku był osobistym sekretarzem i kapelanem metropolity częstochowskiego, pracował jako dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Młodzieży (1997-2004); diecezjalny duszpasterz akademicki (1998-2008)
W 2004 r. został proboszczem pierwszej w Polsce Personalnej Parafii Akademickiej pw. Św Ireneusza BM w Częstochowie i zbudował samodzielny ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego z kościołem akademickim w miasteczku studenckim – czytamy w biogramie biskupa na stronie archidiecezji częstochowskiej.
Jako duszpasterz akademicki ks. Przybylski kontynuował studia w zakresie nauk humanistycznych i dnia 7 czerwca 2006 r. uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki broniąc pracy doktorskiej na temat: „Działalność edukacyjna i myśl pedagogiczna św. Edyty Stein”, napisanej pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Jerzego Bagrowicza na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Rektor Wyższego Seminarium Duchownego
W latach 2008-2015 był rektorem Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej. Następnie abp Wacław Depo metropolita częstochowski mianował ks. Przybylskiego proboszczem parafii p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Zawierciu. Od 2016 r. ks. prał. Andrzej Przybylski pełnił funkcję dziekana dekanatu Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Zawierciu.
Sakra biskupia
Mianowany biskupem tytularnym Orte i biskupem pomocniczym Częstochowy 20 maja 2017 r., sakrę biskupią przyjął 24 czerwca tego samego roku.
Praca w tygodniku „Niedziela”
Jako ksiądz prałat Andrzej Przybylski był pracownikiem w tygodniku katolickim „Niedziela” i był jego stałym publicystą. W „Niedzieli” prowadził własną rubrykę pt. „ Gadu-gadu z księdzem”.
W serii Biblioteki „Niedzieli” opublikował książkę „Wspólnota wiary i działania”(1998), która była pierwszym podręcznikiem dla Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w archidiecezji częstochowskiej oraz „ Gadu-gadu z księdzem” (2008). Również w Edycji Świętego Pawła ukazała się publikacja ks. Przybylskiego pt. „Ksiadzblog.pl” oraz „Dobry Pasterz. Album kapłański”.
Za zaangażowanie w dziele ewangelizacji poprzez media ks. Andrzej Przybylski otrzymał w 2009 r. nagrodę redaktora naczelnego „Niedzieli” Medal „Mater Verbi”.
Zainteresowania literaturą o duchowości
Jak podaje strona archidiecezji częstochowskiej, abp Przybylski interesuje się literaturą z zakresu duchowości, a szczególnie pozycjami Tomasza Mertona. Pasjonuje się teologią Josepha Ratzingera – Benedykta XVI. Z czasów duszpasterstwa akademickiego zostało mu upodobanie do górskich wędrówek i wspomnienia o wielu spływach kajakowych ze studentami.
