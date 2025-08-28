Komisja Wychowania Katolickiego KEP apeluje do rodziców ws. "edukacji zdrowotnej"! Do 25 września można wypisać dziecko z zajęć!

Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Zdj. ilustracyjne / autor: Fratria
Zdj. ilustracyjne / autor: Fratria

Do 25 września 2025 r. rodzice mają czas, aby wypisać swoje dziecko z zajęć „edukacji zdrowotnej”. Jeżeli tego nie zrobią, uczeń zostanie automatycznie zapisany do udziału w tych - teoretycznie nieobowiązkowych - lekcjach. Nowy przedmiot wkroczy do szkół już 1 września. O możliwości wypisania dziecka przypomina rodzicom Komisja Wychowania Katolickiego KEP.

Edukacja zdrowotna”, która zastąpi wychowanie do życia w rodzinie, ma odnosić się do zdrowia w wymiarze fizycznym, psychicznym, seksualnym, społecznym i środowiskowym na wszystkich etapach życia. Przedmiot będzie nauczany w szkołach podstawowych w klasach IV–VIII i w szkołach ponadpodstawowych. Udział w zajęciach jest nieobowiązkowy, jeżeli jednak rodzice nie zadeklarują braku zgody do 25 września br., dziecko zostanie automatycznie zapisane do udziału w tych lekcjach.

Zwracamy się do Was, Drodzy Rodzice wyznający katolicką wiarę, abyście głęboko rozważyli proponowane zajęcia z edukacji zdrowotnej i nie wyrażali zgody na udział swoich dzieci w tych zajęciach

— napisali członkowie Komisji Wychowania Katolickiego KEP.

Dobrze wiecie, że jako rodzice jesteście odpowiedzialni za wychowanie własnych dzieci. Macie prawo wychowywać je zgodnie z własnymi przekonaniami. Jeśli widzicie, że w szkole są przekazywane jakieś wartości i zasady życia, z którymi się nie zgadzacie, możecie wyrazić swój sprzeciw

— czytamy w apelu.

CZYTAJ TAKŻE:

-TYLKO U NAS. Czarnek apeluje o wypisywanie dzieci z edukacji zdrowotnej: „Demoralizacja i deprawacja w czystej postaci”

-Nadchodzi „Edukacja zdrowotna”. Episkopat przypomina list do rodziców! „Nie wolno wam zgodzić się na systemową deprawację”

Zagrożenie dla katolickiej wizji rodziny

Członkowie komisji przyznali, że w programie zajęć z edukacji zdrowotnej są treści wartościowe, takie jak troska o zdrowie fizyczne, higienę psychiczną czy rozpoznawanie zagrożeń. Jednak ich zdaniem są tam również treści, które „nie są zgodne z wiarą katolicką i narażają dzieci i młodzież na ryzyko poważnych niebezpieczeństw, mogących wpływać na całe ich życie, a także życie rodziny”.

Program przedmiotu – w naszej ocenie – stanowi zagrożenie dla katolickiej wizji rodziny, małżeństwa oraz dojrzałości ludzkiej dzieci i młodzieży. Problematyka małżeństwa i rodziny, rozumianych jako wspólnota ojca, matki i dzieci, została potraktowana w nim w sposób marginalny. Tymczasem Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej wyraźnie podkreśla, że małżeństwo, rodzina, macierzyństwo i ojcostwo znajdują się pod szczególną ochroną państwa

— ocenili autorzy apelu.

Dodali, że w programie znalazły się treści dotyczące tożsamości płciowej oraz kwestii prawnych i społecznych związanych ze środowiskiem LGBTQ+.

Wszystkie osoby zasługują na szacunek, ale ich wizja seksualności nie jest zgodna z nauką Kościoła. Proponowane treści mogą prowadzić do zniekształcenia obrazu kobiecości i męskości, a nawet powodować, że dziewczęta będą identyfikowały się jako chłopcy, a chłopcy – jako dziewczęta, w ich najbardziej wrażliwym okresie życia, w którym młody człowiek poszukuje własnej tożsamości i potrzebuje szczególnego wsparcia, opieki i towarzyszenia mu przez najbliższych. Niezwykle zaś łatwo jest wtedy skrzywdzić młodych ludzi i doprowadzić w konsekwencji do wielu zaburzeń

— stwierdzili.

KEP w maju skierował list do rodziców

Zdaniem członków Komisji Wychowania Katolickiego KEP zajęcia poruszające kwestie „istotne i wrażliwe” powinny powstać wskutek szerokiej debaty społecznej. Jak napisali, „w Polsce dużą część obywateli stanowią przecież ludzie, którzy przyjmują chrześcijańską wizję małżeństwa i rodziny”.

Specjalny list w związku z wprowadzeniem do szkół nowego przedmiotu wydało w maju br. prezydium Konferencji Episkopatu Polski. Jego treść episkopat przypomniał w ubiegłym tygodniu na portalu X.

CZYTAJ TAKŻE: Wypisz dziecko z lekcji edukacji zdrowotnej! Masz czas tylko do 25 września. Publikujemy wzór oświadczenia rodzicielskiego

aja/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych