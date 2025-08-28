Do 25 września 2025 r. rodzice mają czas, aby wypisać swoje dziecko z zajęć „edukacji zdrowotnej”. Jeżeli tego nie zrobią, uczeń zostanie automatycznie zapisany do udziału w tych - teoretycznie nieobowiązkowych - lekcjach. Nowy przedmiot wkroczy do szkół już 1 września. O możliwości wypisania dziecka przypomina rodzicom Komisja Wychowania Katolickiego KEP.
„Edukacja zdrowotna”, która zastąpi wychowanie do życia w rodzinie, ma odnosić się do zdrowia w wymiarze fizycznym, psychicznym, seksualnym, społecznym i środowiskowym na wszystkich etapach życia. Przedmiot będzie nauczany w szkołach podstawowych w klasach IV–VIII i w szkołach ponadpodstawowych. Udział w zajęciach jest nieobowiązkowy, jeżeli jednak rodzice nie zadeklarują braku zgody do 25 września br., dziecko zostanie automatycznie zapisane do udziału w tych lekcjach.
Zwracamy się do Was, Drodzy Rodzice wyznający katolicką wiarę, abyście głęboko rozważyli proponowane zajęcia z edukacji zdrowotnej i nie wyrażali zgody na udział swoich dzieci w tych zajęciach
— napisali członkowie Komisji Wychowania Katolickiego KEP.
Dobrze wiecie, że jako rodzice jesteście odpowiedzialni za wychowanie własnych dzieci. Macie prawo wychowywać je zgodnie z własnymi przekonaniami. Jeśli widzicie, że w szkole są przekazywane jakieś wartości i zasady życia, z którymi się nie zgadzacie, możecie wyrazić swój sprzeciw
— czytamy w apelu.
Zagrożenie dla katolickiej wizji rodziny
Członkowie komisji przyznali, że w programie zajęć z edukacji zdrowotnej są treści wartościowe, takie jak troska o zdrowie fizyczne, higienę psychiczną czy rozpoznawanie zagrożeń. Jednak ich zdaniem są tam również treści, które „nie są zgodne z wiarą katolicką i narażają dzieci i młodzież na ryzyko poważnych niebezpieczeństw, mogących wpływać na całe ich życie, a także życie rodziny”.
Program przedmiotu – w naszej ocenie – stanowi zagrożenie dla katolickiej wizji rodziny, małżeństwa oraz dojrzałości ludzkiej dzieci i młodzieży. Problematyka małżeństwa i rodziny, rozumianych jako wspólnota ojca, matki i dzieci, została potraktowana w nim w sposób marginalny. Tymczasem Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej wyraźnie podkreśla, że małżeństwo, rodzina, macierzyństwo i ojcostwo znajdują się pod szczególną ochroną państwa
— ocenili autorzy apelu.
Dodali, że w programie znalazły się treści dotyczące tożsamości płciowej oraz kwestii prawnych i społecznych związanych ze środowiskiem LGBTQ+.
Wszystkie osoby zasługują na szacunek, ale ich wizja seksualności nie jest zgodna z nauką Kościoła. Proponowane treści mogą prowadzić do zniekształcenia obrazu kobiecości i męskości, a nawet powodować, że dziewczęta będą identyfikowały się jako chłopcy, a chłopcy – jako dziewczęta, w ich najbardziej wrażliwym okresie życia, w którym młody człowiek poszukuje własnej tożsamości i potrzebuje szczególnego wsparcia, opieki i towarzyszenia mu przez najbliższych. Niezwykle zaś łatwo jest wtedy skrzywdzić młodych ludzi i doprowadzić w konsekwencji do wielu zaburzeń
— stwierdzili.
KEP w maju skierował list do rodziców
Zdaniem członków Komisji Wychowania Katolickiego KEP zajęcia poruszające kwestie „istotne i wrażliwe” powinny powstać wskutek szerokiej debaty społecznej. Jak napisali, „w Polsce dużą część obywateli stanowią przecież ludzie, którzy przyjmują chrześcijańską wizję małżeństwa i rodziny”.
Specjalny list w związku z wprowadzeniem do szkół nowego przedmiotu wydało w maju br. prezydium Konferencji Episkopatu Polski. Jego treść episkopat przypomniał w ubiegłym tygodniu na portalu X.
