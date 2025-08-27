Papież Leon XIV zaapelował o zakończenie konfliktu na Bliskim Wschodzie, o trwałe zawieszenie broni oraz pełne przestrzeganie prawa humanitarnego. Podczas audiencji generalnej w Watykanie sprzeciwił się masowemu stosowaniu siły i przymusowemu przesiedlaniu ludności.
Ponownie kieruję dzisiaj mocny apel zarówno do zaangażowanych stron, jak i do wspólnoty międzynarodowej, aby położono kres konfliktowi w Ziemi Świętej, który spowodował tak wiele grozy, zniszczenia i śmierci
— oświadczył papież w czasie spotkania w Auli Pawła VI z kilkoma tysiącami wiernych.
Apel Ojca Świętego
Wśród braw wiernych Leon XIV powiedział następnie: „Proszę o uwolnienie wszystkich zakładników, o trwałe zawieszenie broni i o ułatwienie bezpiecznego dostarczenia pomocy humanitarnej i o pełne poszanowanie prawa humanitarnego, a zwłaszcza obowiązku ochrony cywilów i zakazu kolektywnego karania, masowego stosowania siły oraz przymusowego przesiedlania ludności.”
Papież ogłosił, że przyłącza się do wspólnej deklaracji patriarchów Jerozolimy - łacińskiego i prawosławnego, którzy wezwali, by zakończyć przemoc i wojnę oraz by nadać priorytet dobru wspólnemu ludzi.
Leon XIV modlił się do Matki Bożej o pojednanie i pokój w Ziemi Świętej.
Tak bardzo wszystkim bliskiej
— dodał.
Prawdziwa nadzieja
W katechezie zaznaczył, że chrześcijańska nadzieja nie jest ucieczką, lecz decyzją.
Prawdziwa nadzieja nie polega na próbach uniknięcia bólu, ale na wierze, że nawet w samym środku najbardziej niesprawiedliwych cierpień kryje się zalążek nowego życia
— powiedział papież.
W życiu nie trzeba mieć wszystkiego pod kontrolą. Wystarczy wybierać codziennie, by kochać z wolnością. I to jest prawdziwa nadzieja: wiedzieć, że także w mroku prób miłość Boga wspiera nas
— dodał.
Wezwanie do Polaków
Zwracając się do Polaków Leon XIV mówił: „W waszej ojczyźnie rozpoczyna się trzecia narodowa peregrynacja Ikony Jasnogórskiej, począwszy od diecezji sosnowieckiej. Przyjmując Matkę Jezusa słuchajcie jej słów: Uczyńcie co wam mówi syn”.
Otwórzcie serca na łaskę Zbawiciela, by uzdrowiła i odnowiła wasze życie osobiste i społeczne
— wezwał.
Nowością środowych audiencji w Auli Pawła VI jest to, że Leon XIV spędza dużo czasu z jej uczestnikami, długo z nimi rozmawia oraz pozdrawia podchodząc do kolejnych grup wiernych i duchowieństwa.
as/PAP
