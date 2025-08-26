„Mamy prawo wyznawać swoją wiarę w przestrzeni publicznej, mówić o Bogu otwarcie, uczyć o Nim w szkole” - mówił generał zakonu paulinów o. Arnold Chrapkowski podczas sumy odpustowej na Jasnej Górze, w uroczystość Najświętej Maryi Panny Częstochowskiej. Zaapelował o to, byśmy „w różnorodności uczyli się jedności i dialogu, wzajemnego szacunku i wsparcia”.**
Trzeba odwagi pokoju, a nade wszystko podjęcia owego oczyszczenia serca, niezbędnego do budowania relacji pokoju
— powiedział prymas abp Wojciech Polak, który przewodniczył sumie odpustowej podczas uroczystości.
CZYTAJ TAKŻE: Dziś uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Początek trzeciej peregrynacji ikony Matki Bożej Jasnogórskiej w Polsce
To drugie sierpniowe święto, przed którym na Jasną Górę przybywają tysiące pielgrzymów. Uroczystość zgromadziła też przedstawicieli episkopatu, którzy dzień wcześniej na Jasnej Górze uczestniczyli w posiedzeniu Rady Biskupów Diecezjalnych oraz przedstawicieli władz i członków organizacji kościelnych.
Część homilii prymas poświęcił odczytywanemu podczas Mszy ewangelicznemu opisowi cudu w Kanie Galilejskiej. Jak mówił, był to znak nadziei i miłości Boga. Jak dodał, chciałby, by ten znak stał się kolejnym zaproszeniem do wiary. Przypomniał też rolę Maryi, która w Kanie Galilejskiej zwróciła uwagę Jezusa na potrzeby ludzi, a jednocześnie wzbudza w ludziach wiarę w Boga.
Abp Polak nawiązał też w homilii do odnawianych tego dnia Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego. To modlitwa w formie przyrzeczenia, autorstwa kard. Stefana Wyszyńskiego – wezwanie do uczciwości i prawości w kształtowaniu życia osobistego, rodzinnego i wspólnotowego.
Proszę was, niech dotrze jeszcze raz do naszych serc wołanie o poszanowanie dla ludzkiej godności, o szacunek dla ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci
— zaapelował prymas.
Niech dotrze do naszych serc troska o wychowanie młodych ludzi zgodnie z duchem Chrystusowej Ewangelii, nie przeciw Bogu i przeciw człowiekowi; o życie w miłości i sprawiedliwości, o wyrzeczenie się siebie i wzajemne poszanowanie, o życie w zgodzie i pokoju, bez nienawiści, przemocy i wyzysku – tak napisał te słowa bł. Stefan kard. Wyszyński
— przypomniał abp Polak.
Wszyscy wiemy i doświadczamy, jak bardzo trzeba nam dziś jedności i społecznego pokoju, przebaczenia i wzajemnego porozumienia, troski o nasze wspólne bezpieczeństwo, jednocześnie prawdziwego otwarcia umysłu i serca na szukających pomocy i wsparcia, także tych, którzy uciekają przed wojną, głodem, cierpieniem
— podkreślił prymas. Jak przekonywał, że „trzeba odwagi pokoju, a nade wszystko podjęcia owego oczyszczenia serca, niezbędnego do budowania relacji pokoju. Przywołał słowa papieża Leona XIV, który mówił, że pokój „buduje się w sercu i zaczyna od serca, wykorzeniając pychę i roszczenia oraz ważąc słowa, bo można ranić i zabijać nie tylko bronią, ale i językiem”.
Duchowa latarnia
Wiernych zgromadzonych na jasnogórskich błoniach powitał generał zakonu paulinów o. Arnold Chrapkowski, który mówił, że Jasna Góra jest czymś więcej, niż tylko „punktem na mapie”.
To duchowa latarnia, która swoim światłem ogarnia całą Ziemię, a tam, gdzie dociera jej blask rodzi się Boże życie
— powiedział i dodał, że tym miejscu od stuleci rodzi się wiara i nadzieja, a wielu odzyskuje wewnętrzną wolność.
Nosimy w sercach lęk o pokój, dlatego razem z papieżem Leonem wołamy do Pana, aby obdarzył nas pokojem i sprawiedliwością oraz otarł łzy tych, którzy cierpią z powodu wojen i konfliktów
— powiedział o. Chrapkowski.
Generał zakonu paulinów wskazywał w swoim wystąpieniu, że wiara nie jest wyłącznie sprawą prywatną, ale też społeczną i publiczną.
Mamy prawo wyznawać swoją wiarę w przestrzeni publicznej, mówić o Bogu otwarcie, uczyć o Nim w szkole
— zaznaczył i zaapelował o to, byśmy „w różnorodności uczyli się jedności i dialogu, wzajemnego szacunku i wsparcia”.
Obraz dla diecezji sosnowieckiej
Tuż przed rozpoczęciem sumy na ołtarz na jasnogórskim szczycie wprowadzono kopię obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, który zostanie przekazany diecezji sosnowieckiej, rozpoczynając trzeci etap peregrynacji po polskich diecezjach. Aktu zaproszenia Obrazu Nawiedzenia dokonał biskup sosnowiecki Artur Ważny.
Sierpień jest tradycyjnie okresem najbardziej wzmożonego ruchu pielgrzymkowego w Częstochowie. Najwięcej pątników przybywa na Jasną Górę przed świętem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia) i Matki Bożej Częstochowskiej (26 sierpnia). Jak wynika z danych Jasnej Góry, w tym roku przed uroczystością Wniebowzięcia do częstochowskiego sanktuarium przybyło w sumie blisko 55 tys. pątników, z czego 52,5 tys. w pielgrzymkach pieszych. Na uroczystość odpustową Matki Bożej Częstochowskiej, od 16 do 26 sierpnia, w 81 pielgrzymkach pieszych na Jasną Górę przyszło blisko 30 tys. osób.
as/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kosciol/738762-general-paulinow-mamy-prawo-uczyc-o-bogu-w-szkole
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.