Od jutra w księgarniach dostępna będzie pierwsza książka Papieża Leona XIV „I pokój niech będzie! Słowa do Kościoła i świata”. Są tam pierwsze przemówienia Ojca Świętego dotyczące pokoju. Książka opublikowana przez Libreria Editrice Vaticana, liczy 160 stron i będzie dostępna w języku włoskim, angielskim i hiszpańskim.
Pokoju „nieuzbrojonego i rozbrajającego” życzył wszystkim Leon XIV w swoim pierwszym przemówieniu do całego świata zaraz po wyborze na następcę św. Piotra, 8 maja.
W swoich pierwszych wystąpieniach Papież, który przybył z Ameryki Północnej, przekazał wszystkim kilka ze swoich priorytetów: prymat Boga, komunię w Kościele, poszukiwanie pokoju.
Podkreślił, jak fundamentalne jest „zobowiązania każdego, kto pełni w Kościele posługę władzy: zniknąć, aby pozostał Chrystus, stać się małym, aby On był poznany i uwielbiony”. Wyjawił także swoje wielkie pragnienie: Kościół zjednoczony, znak jedności i komunii, który stanie się zaczynem dla świata pojednanego.
Jego liczne apele o pojednanie nie odnoszą się wyłącznie do polityki, lecz do serca każdego człowieka: Papież podkreśla, że pokój zaczyna się w każdym z nas: w sposobie, w jaki patrzymy na innych, słuchamy innych, mówimy o innych.
Ta cenna książka gromadzi pierwsze przemówienia papieża Leona XIV, „dzięki którym można lepiej poznać Papieża poprzez jego własne słowa” – czytamy w komunikacie Dykasterii ds. komunikacji Stolicy Apostolskiej.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kosciol/738752-pierwsza-ksiazka-papieza-i-pokoj-niech-bedzie
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.