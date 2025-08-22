Abp Józef Kowalczyk, nuncjusz apostolski w Polsce w latach 1989-2010, arcybiskup gnieźnieński i prymas Polski w latach 2010-2014, zostanie pochowany w podziemiach katedry gnieźnieńskiej. Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona 29 sierpnia.
Archidiecezja gnieźnieńska opublikowała dziś komunikat dotyczący uroczystości pogrzebowych abp. Józefa Kowalczyka. Poinformowano w nim, że w sobotę, 23 sierpnia, o godz. 11. odprawiona zostanie msza św. za zmarłego arcybiskupa w kościele parafialnym pw. Niepokalanego Serca NMP w Jadownikach Mokrych (diecezja tarnowska).
Następnie, 28 sierpnia, o godz. 16. nastąpi wprowadzenie trumny z ciałem zmarłego arcybiskupa do katedry gnieźnieńskiej. Odprawiona zostanie także Msza św. żałobna pod przewodnictwem metropolity warmińskiego abp. Józefa Górzyńskiego. Po Mszy św. – do godz. 21. – trwać będzie czuwanie modlitewne przy trumnie zmarłego.
Czuwanie modlitewne przy trumnie zmarłego arcybiskupa trwać będzie także 29 sierpnia od godz. 8. Następnie o godz. 11 odprawiona zostanie Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem metropolity gnieźnieńskiego, prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka. Po Mszy św. trumna z ciałem zmarłego arcybiskupa zostanie złożona w podziemiach katedry gnieźnieńskiej; nekropolii arcybiskupów gnieźnieńskich prymasów Polski.
Symboliczna ofiara
Archidiecezja gnieźnieńska poinformowała, że w dniu pogrzebu zamiast kwiatów będzie możliwość złożenia ofiary na Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny w Jadownikach Mokrych, który założył abp Józef Kowalczyk. Ofiary będą zbierane przy wyjściu z katedry gnieźnieńskiej po piątkowych uroczystościach pogrzebowych.
W kaplicy pw. św. Stanisława w katedrze gnieźnieńskiej wystawiona została księga kondolencyjna. Osoby chcące pożegnać zmarłego mogą wpisywać się do niej w godzinach otwarcia katedry. Księga wystawiona będzie do dnia pogrzebu abp. Kowalczyka.
Abp Józef Kowalczyk, nuncjusz apostolski w Polsce w latach 1989-2010, arcybiskup gnieźnieński prymas Polski w latach 2010-2014, zmarł w nocy 20 sierpnia w wieku 86 lat.
Abp Kowalczyk był bliskim współpracownikiem św. Jana Pawła II, doprowadził do odtworzenia w 1991 r. Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego, negocjował i podpisał w 1993 r. umowę konkordatową między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską. Przez ponad dwie dekady miał wpływ na nominacje biskupie w Polsce.
Wiadomość o śmierci abp. seniora Józefa Kowalczyka ogłosił w Gnieźnie dzwon św. Wojciech.
Przesłanie prymasa Polski
Odszedł od nas pasterz, który z oddaniem i miłością służył ludowi Bożemu
— napisał do wiernych archidiecezji gnieźnieńskiej prymas Polski abp Wojciech Polak.
Słowo prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka do wiernych po śmierci abp. Józefa Kowalczyka zostało opublikowane dziś po południu na stronie internetowej archidiecezji gnieźnieńskiej.
Odszedł od nas pasterz, który z oddaniem i miłością służył ludowi Bożemu. Najpierw jako współpracownik św. Jana Pawła II, pracując w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej, w latach 1989-2010 jako nuncjusz apostolski w Polsce, zaś od 2010 do 2014 roku jako arcybiskup metropolita gnieźnieński Prymas Polski. W tych dniach jednoczymy się w gorącej modlitwie, dziękując Bogu za dar jego życia i pasterskiej obecności pośród nas
— napisał prymas.
Zwrócił się także do wszystkich kapłanów, osób życia konsekrowanego i wiernych archidiecezji o modlitwę w intencji zmarłego arcybiskupa.
Wierzymy głęboko, że Pan, który jest Miłosierdziem i Życiem, przyjmie go do swojej chwały, a nasza modlitwa będzie wyrazem wdzięczności i nadziei, że kiedyś wszyscy spotkamy się w Domu Ojca. Proszę także, by w każdej parafii naszej Archidiecezji w najbliższych dniach sprawowana była Eucharystia za śp. Arcybiskupa Józefa Kowalczyka
— napisał hierarcha i zaprosił do udziału w uroczystościach pogrzebowych.
