Rok Spółdzielczości 2025 to okazja, by przypomnieć o wartościach, które od lat kształtują polską wspólnotę. Spółdzielczość, wyrosła z idei Franciszka Stefczyka i Kościół katolicki w Polsce spotykają się w wielu punktach: troska o drugiego człowieka, wspieranie słabszych, patriotyzm i wychowanie w duchu wspólnotowości. Fundacja im. Franciszka Stefczyka, czerpiąc z tego dziedzictwa, od lat angażuje się w działania propagujące wartości chrześcijańskie i inicjatywy, które wzmacniają więzi lokalnych społeczności.
Kościół w Polsce zawsze pełnił rolę nie tylko religijną, ale i społeczną. Był miejscem spotkań, ośrodkiem edukacji, a w trudnych czasach także ostoją tożsamości narodowej. Podobnie spółdzielczość – od ponad 150 lat – nie ogranicza się jedynie do kwestii finansowych. Jej misją jest wspólnota, solidarność i wzajemna pomoc, czyli wartości bardzo bliskie nauczaniu Kościoła.
Fundacja im. Franciszka Stefczyka, powstała, by rozwijać spuściznę patrona polskich kas oszczędnościowych, w swojej działalności statutowej wyraźnie odwołuje się do chrześcijańskich korzeni i patriotyzmu. To właśnie dzięki tym fundamentom podejmuje działania, które mają na celu nie tylko wsparcie materialne osób w potrzebie, ale także kształtowanie postaw moralnych i obywatelskich.
Pomoc udzielana przez Fundację wpisuje się w nauczanie Kościoła dotyczące troski o słabszych i wykluczonych. Wspieranie inicjatyw charytatywnych, pomoc dla rodzin, seniorów i osób potrzebujących – to obszary, które na co dzień łączą misję spółdzielczą i religijną. Kościół daje duchową siłę, a Fundacja wspiera działania, które mają wymiar praktyczny i społeczne skutki.
W Roku Spółdzielczości szczególnie mocno wybrzmiewa fakt, że wspólnota wiernych i wspólnota spółdzielcza są ze sobą naturalnie zbieżne. Łączy je troska o przyszłość narodu, o wychowanie młodych w duchu odpowiedzialności i solidarności oraz pamięć o wartościach, które spajały Polaków w trudnych chwilach.
Kościół i spółdzielczość pokazują, że wspólnota jest siłą zdolną przetrwać każde wyzwanie. Fundacja im. Franciszka Stefczyka, promując wartości chrześcijańskie i patriotyczne, podtrzymuje to dziedzictwo, łącząc tradycję z nowoczesnym spojrzeniem na potrzeby społeczności lokalnych.
