Koniec poszukiwań siostry zakonnej z Kutna! Jak pisaliśmy wcześniej, zaginęła Dorota Janiszewska ze Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek. Siostra zakonna opuściła dom zakonny po tajemniczym telefonie od osoby podającej się za policjanta. Od tamtej chwili nie było z nią kontaktu. „Pomimo intensywnych działań poszukiwawczych prowadzonych we współpracy z policją, jej los pozostaje nieznany” - poinformowała przełożona wiceprowincji s. Monika Nakielska w oficjalnym komunikacie zgromadzenia. Jak potem podała policja, „siostra zakonna została odnaleziona, cała i zdrowa”.
Drodzy Przyjaciele, Z radością i ogromną wdzięcznością informujemy, że nasza siostra Dorota Janiszewska została odnaleziona. Dziękujemy wszystkim za modlitwę, wsparcie i ogromną solidarność w tych trudnych godzinach. Wasza czujność i gotowość do pomocy są dla nas bezcennym świadectwem dobra. Jesteśmy wdzięczne także służbom – szczególnie Policji – za profesjonalną pomoc w poszukiwaniach. Siostra Dorota obecnie składa zeznania. Prosimy o uszanowanie jej prywatności i otoczenie jej modlitwą, aby mogła powrócić do pełni sił po tym dramatycznym doświadczeniu. W imieniu Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek Świętego Pawła od Krzyża – dziękujemy!
— czytamy w najnowszym wpisie sióstr pasjonistek na Facebooku.
„Jej los pozostaje nieznany”
Jak opisywały wcześniej siostry, 19 sierpnia około godziny 11.00 s. Dorota odebrała telefon od osoby podającej się za funkcjonariusza policji. Po długiej rozmowie, wyraźnie zdenerwowana, opuściła dom zakonny w Kutnie, mówiąc, że musi pilnie wyjechać. Od tamtej chwili nie było z nią żadnego kontaktu. Pomimo intensywnych działań poszukiwawczych prowadzonych we współpracy z policją, jej los pozostawał dotąd nieznany.
Apelujemy do wszystkich, którzy mogli widzieć siostrę Dorotę w ostatnich dniach lub rozpoznają ją dzięki temu komunikatowi, o niezwłoczne poinformowanie policji - najlepiej poprzez kontakt z najbliższym komisariatem lub telefon na numer alarmowy 112 lub 997. Nawet najmniejsza informacja może uratować jej życie
— podkreślono w oficjalnym komunikacie.
Siostry tłumaczyły, że nie ma żadnych podstaw, aby przypuszczać, iż s. Dorota opuściła wspólnotę dobrowolnie.
Znamy naszą siostrę i wykluczamy możliwość dobrowolnego odejścia
— czytamy w oświadczeniu.
Siostra zakonna została odnaleziona!
Później nadeszła wiadomość, iż poszukiwania zakończyły się szczęśliwie!
Siostra zakonna została odnaleziona, cała i zdrowa. Dziękujemy wszystkim za pomoc i zaangażowanie w poszukiwaniach
— wskazała Daria Olczyk z Komendy Powiatowej Policji w Kutnie, cytowana przez panoramakutna.pl.
