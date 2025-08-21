W związku z apelem papieża Leona XIV przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Tadeusz Wojda wezwał wszystkich wiernych w Polsce do modlitwy i postu w intencji pokoju w przypadającą w piątek 22 sierpnia uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej.
Podczas wczorajszej audiencji generalnej papież Leon XIV zaapelował do wiernych, by przypadająca 22 sierpnia uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej była dniem postu i modlitwy w intencji pokoju i sprawiedliwości na świecie.
Podczas gdy nasza ziemia nadal jest okaleczana przez wojny w Ziemi Świętej, na Ukrainie i w wielu innych regionach świata, zachęcam wszystkich wiernych, aby dzień 22 sierpnia przeżyli, podejmując post i modlitwę, błagając Pana, aby obdarzył nas pokojem i sprawiedliwością oraz otarł łzy tych, którzy cierpią z powodu trwających konfliktów zbrojnych. Niech Maryja, Królowa Pokoju, wstawia się za nami, aby narody znalazły drogę do pokoju
— wezwał papież.
Modlitwa i post w intencji pokoju
W specjalnym apelu opublikowanym z tej okazji na stronie internetowej Konferencji Episkopatu Polski abp Wojda przypomniał, że od kilku lat trwa wojna za wschodnią granicą Polski, a od 24 lutego 2022 roku na terenie Ukrainy prowadzone są pełnoskalowe działania wojenne.
Następnie wezwał wszystkich wiernych w Polsce do modlitwy i postu w intencji pokoju.
Proszę, by w naszej Ojczyźnie tego dnia, podczas sprawowania Eucharystii, dodać w modlitwie powszechnej wezwanie w intencji pokoju. Maryja Królowa Pokoju niech wyprasza całemu światu łaskę pokoju
— napisał.
