Modlitwa o pokój 22 sierpnia. KEP ponowiła prośbę papieża Leona XIV. "Niech Maryja, Królowa Pokoju, wstawia się za nami"

Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Abp Tadeusz Wojda / autor: BP KEP
Abp Tadeusz Wojda / autor: BP KEP

W związku z apelem papieża Leona XIV przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Tadeusz Wojda wezwał wszystkich wiernych w Polsce do modlitwy i postu w intencji pokoju w przypadającą w piątek 22 sierpnia uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej.

Podczas wczorajszej audiencji generalnej papież Leon XIV zaapelował do wiernych, by przypadająca 22 sierpnia uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej była dniem postu i modlitwy w intencji pokoju i sprawiedliwości na świecie.

Podczas gdy nasza ziemia nadal jest okaleczana przez wojny w Ziemi Świętej, na Ukrainie i w wielu innych regionach świata, zachęcam wszystkich wiernych, aby dzień 22 sierpnia przeżyli, podejmując post i modlitwę, błagając Pana, aby obdarzył nas pokojem i sprawiedliwością oraz otarł łzy tych, którzy cierpią z powodu trwających konfliktów zbrojnych. Niech Maryja, Królowa Pokoju, wstawia się za nami, aby narody znalazły drogę do pokoju

— wezwał papież.

Modlitwa i post w intencji pokoju

W specjalnym apelu opublikowanym z tej okazji na stronie internetowej Konferencji Episkopatu Polski abp Wojda przypomniał, że od kilku lat trwa wojna za wschodnią granicą Polski, a od 24 lutego 2022 roku na terenie Ukrainy prowadzone są pełnoskalowe działania wojenne.

Następnie wezwał wszystkich wiernych w Polsce do modlitwy i postu w intencji pokoju.

Proszę, by w naszej Ojczyźnie tego dnia, podczas sprawowania Eucharystii, dodać w modlitwie powszechnej wezwanie w intencji pokoju. Maryja Królowa Pokoju niech wyprasza całemu światu łaskę pokoju

— napisał.

CZYTAJ WIĘCEJ: Papież Leon XIV prosi, by 22 sierpnia był dniem modlitwy i postu o pokój! „Dla całego świata, zwłaszcza dla Ukrainy i Bliskiego Wschodu”

tt/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych