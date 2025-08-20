Papież Leon XIV prosi, by 22 sierpnia był dniem modlitwy i postu o pokój! "Dla całego świata, zwłaszcza dla Ukrainy i Bliskiego Wschodu"

Sprawdź Papież Leon XIV / autor: PAP/EPA/ANGELO CARCONI
Papież Leon XIV / autor: PAP/EPA/ANGELO CARCONI

Papież Leon XIV prosi, aby 22 sierpnia był dniem modlitwy o pokój na Ukrainie i Bliskim Wschodzie oraz na całym świecie.

Oto pełna treść wypowiedzi Leona XIV:

W najbliższy piątek, 22 sierpnia, będziemy obchodzić wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej. Maryja jest Matką wierzących tutaj, na ziemi, i jest również wzywana jako Królowa Pokoju.

Podczas gdy nasza ziemia nadal jest okaleczana przez wojny w Ziemi Świętej, na Ukrainie i w wielu innych regionach świata, zachęcam wszystkich wiernych, aby dzień 22 sierpnia przeżyli, podejmując post i modlitwę, błagając Pana, aby obdarzył nas pokojem i sprawiedliwością oraz otarł łzy tych, którzy cierpią z powodu trwających konfliktów zbrojnych.

Papież Leon XIV do Polaków

Proszę was, aby wśród waszych intencji, znalazły się błagania o dar pokoju – nieuzbrojonego i rozbrajającego – dla całego świata, zwłaszcza dla Ukrainy i Bliskiego Wschodu

— powiedział Papież Leon XIV do Polaków na audiencji.

Ojciec Święty pozdrowił Polaków obecnych w Rzymie, „a także pielgrzymujących do Sanktuarium Matki Bożej na Jasnej Górze”. Wszystkim udzielił apostolskiego błogosławieństwa.

Podczas dzisiejszej katechezy Papież mówił o przebaczeniu. Zaznaczył, że przebaczenie jest silniejsze niż zdrada.

Przebaczyć nie znaczy zaprzeczyć istnieniu zła, lecz powstrzymać je przed rodzeniem kolejnego zła. To uczynić wszystko, aby to nie uraza decydowała o przyszłości

— podkreślił Ojciec Święty.

ks. Paweł Rytel-Andrianik - Watykan/Vatican News PL

