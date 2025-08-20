Papież Leon XIV prosi, aby 22 sierpnia był dniem modlitwy o pokój na Ukrainie i Bliskim Wschodzie oraz na całym świecie.
Oto pełna treść wypowiedzi Leona XIV:
W najbliższy piątek, 22 sierpnia, będziemy obchodzić wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej. Maryja jest Matką wierzących tutaj, na ziemi, i jest również wzywana jako Królowa Pokoju.
Podczas gdy nasza ziemia nadal jest okaleczana przez wojny w Ziemi Świętej, na Ukrainie i w wielu innych regionach świata, zachęcam wszystkich wiernych, aby dzień 22 sierpnia przeżyli, podejmując post i modlitwę, błagając Pana, aby obdarzył nas pokojem i sprawiedliwością oraz otarł łzy tych, którzy cierpią z powodu trwających konfliktów zbrojnych.
Papież Leon XIV do Polaków
Proszę was, aby wśród waszych intencji, znalazły się błagania o dar pokoju – nieuzbrojonego i rozbrajającego – dla całego świata, zwłaszcza dla Ukrainy i Bliskiego Wschodu
— powiedział Papież Leon XIV do Polaków na audiencji.
Ojciec Święty pozdrowił Polaków obecnych w Rzymie, „a także pielgrzymujących do Sanktuarium Matki Bożej na Jasnej Górze”. Wszystkim udzielił apostolskiego błogosławieństwa.
Podczas dzisiejszej katechezy Papież mówił o przebaczeniu. Zaznaczył, że przebaczenie jest silniejsze niż zdrada.
Przebaczyć nie znaczy zaprzeczyć istnieniu zła, lecz powstrzymać je przed rodzeniem kolejnego zła. To uczynić wszystko, aby to nie uraza decydowała o przyszłości
— podkreślił Ojciec Święty.
