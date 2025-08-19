Pięknie położone sanktuarium Matki Bożej Łaskawej znajduje się w położonej ok. 50 km od Rzymu wsi Guadagnolo w Górach Prenestyńskich, w diecezji Palestrina, na malowniczym wzgórzu Mentorella. „To miejsce, w którym człowiek w szczególny sposób otwiera się na Boga. Miejsce, gdzie – z dala od wszystkiego, a jednocześnie blisko natury – można w poufności rozmawiać z samym Bogiem. W głębi serca człowiek odczuwa swoje osobiste powołanie” - mówił w 1978 r. Jan Paweł II podczas pierwszej pozarzymskiej pielgrzymki.
Modlitwa i rozmowa z polskimi Zmartwychwstańcami
Jak informuje Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej, Papież Leon XIV po modlitwie i nawiedzeniu sanktuarium, spotkał się z polskimi Zmartwychwstańcami, którzy opiekują się sanktuarium, a następnie powrócił do Castel Gandolfo.
Ulubione miejsce Jana Pawła II
Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej na Mentorelli było jednym z ulubionych miejsc nieopodal Rzymu papieża Jana Pawła II. To tutaj przybył w swoją pierwszą pozarzymską pielgrzymkę po wyborze na Następcę Świętego Piotra - 13 dnia pontyfikatu, 28 października 1978 r. - aby zawierzyć Maryi posługę Piotrową.
Chciałem przybyć tutaj, w te góry, aby śpiewać ‘Magnificat’, podążając śladami Maryi
— mówił wówczas Jan Paweł II w przemówieniu, które stało się też jednym z jego programowych wystąpień, przypominających o modlitwie, jako pierwszym zadaniu Następcy św. Piotra.
Tu można w poufności rozmawiać z Bogiem
Na Mentorellę Jan Paweł II powracał ośmiokrotnie w czasie swego pontyfikatu, choć tylko pierwsza z wizyt miała charakter oficjalny. Do dziś opiekujący się sanktuarium Księża Zmartwychwstańcy zachowali pokoik, w którym papież odpoczywał po wędrówkach po okolicznych wzgórzach.
To miejsce, w którym człowiek w szczególny sposób otwiera się na Boga. Miejsce, gdzie – z dala od wszystkiego, a jednocześnie blisko natury – można w poufności rozmawiać z samym Bogiem. W głębi serca człowiek odczuwa swoje osobiste powołanie
— mówił o Mentorelli.
Leon XIV odwiedził sanktuarium na Mentorelli – ulubione miejsce Jana Pawła II
