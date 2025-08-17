Kard. Byczok: Papież Leon XIV zrobi wszystko, co możliwe, by zakończyła się wojna. Sprawiedliwy pokój nie jest pokojem za wszelką cenę

autor: PAP/EPA/KURSK REGION ACTING GOVERNOR ALEXANDER KHINSHTEIN HANDOUT

Ukraiński kardynał greckokatolicki Mykoła Byczok powiedział włoskiemu dziennikowi „Avvenire”, że papież Leon XIV zrobi wszystko, co możliwe, by zakończyła się wojna Rosji z Ukrainą. Podkreślił również, że sprawiedliwy pokój nie jest pokojem za wszelką cenę.

Najmłodszy na świecie, 45-letni kardynał, pełniący posługę w Australii, zapewnił w rozmowie z katolicką gazetą, że papież „nie tylko mówi o nadziei, ale nią żyje. Ta nadzieja wyraża się także w jego zaangażowaniu na rzecz sprawiedliwego pokoju na Ukrainie”.

Jestem przekonany, że Leon XIV uczyni wszystko, co możliwe, by zatrzymano działania zbrojne i by pomóc naszemu krajowi

— zaznaczył kardynał Byczok.

W ostatnich tygodniach trzy razy spotkałem się z papieżem Leonem. Za każdym razem papież gorąco przyjmował nas, ukraińskich biskupów. Jego bliskość z naszym narodem jest oczywista

— podkreślił greckokatolicki duchowny.

Papież chce pokoju”

To jasne, że papież - tak, jak cały nasz naród - chce pokoju. Od samego początku inwazji (Rosji na Ukrainę) Stolica Apostolska zrobiła i dalej robi bardzo dużo, by wspierać (naszą) ludność. To oznacza stałe modlitwy, częste apele, pomoc humanitarną i wiele innych działań, które nie są znane opinii publicznej. Papież Leon mnoży wysiłki

— oświadczył ukraiński kardynał redemptorysta.

Przypomniał, że zaangażowanie Watykanu rozpoczęło się za pontyfikatu Franciszka i dotyczyło m.in. działań na rzecz powrotu do domu ukraińskich dzieci, nielegalnie wywiezionych do Rosji.

Papież Leon kontynuuje te działania

— zapewnił Byczok.

Kardynał ocenił też:

Sprawiedliwy pokój nie jest pokojem za wszelką cenę. Potrzebna jest prawda; uznanie tego, kto jest ofiarą, a kto agresorem.

tt/PAP

