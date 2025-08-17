Ukraiński kardynał greckokatolicki Mykoła Byczok powiedział włoskiemu dziennikowi „Avvenire”, że papież Leon XIV zrobi wszystko, co możliwe, by zakończyła się wojna Rosji z Ukrainą. Podkreślił również, że sprawiedliwy pokój nie jest pokojem za wszelką cenę.
Najmłodszy na świecie, 45-letni kardynał, pełniący posługę w Australii, zapewnił w rozmowie z katolicką gazetą, że papież „nie tylko mówi o nadziei, ale nią żyje. Ta nadzieja wyraża się także w jego zaangażowaniu na rzecz sprawiedliwego pokoju na Ukrainie”.
Jestem przekonany, że Leon XIV uczyni wszystko, co możliwe, by zatrzymano działania zbrojne i by pomóc naszemu krajowi
— zaznaczył kardynał Byczok.
W ostatnich tygodniach trzy razy spotkałem się z papieżem Leonem. Za każdym razem papież gorąco przyjmował nas, ukraińskich biskupów. Jego bliskość z naszym narodem jest oczywista
— podkreślił greckokatolicki duchowny.
„Papież chce pokoju”
To jasne, że papież - tak, jak cały nasz naród - chce pokoju. Od samego początku inwazji (Rosji na Ukrainę) Stolica Apostolska zrobiła i dalej robi bardzo dużo, by wspierać (naszą) ludność. To oznacza stałe modlitwy, częste apele, pomoc humanitarną i wiele innych działań, które nie są znane opinii publicznej. Papież Leon mnoży wysiłki
— oświadczył ukraiński kardynał redemptorysta.
Przypomniał, że zaangażowanie Watykanu rozpoczęło się za pontyfikatu Franciszka i dotyczyło m.in. działań na rzecz powrotu do domu ukraińskich dzieci, nielegalnie wywiezionych do Rosji.
Papież Leon kontynuuje te działania
— zapewnił Byczok.
Kardynał ocenił też:
Sprawiedliwy pokój nie jest pokojem za wszelką cenę. Potrzebna jest prawda; uznanie tego, kto jest ofiarą, a kto agresorem.
tt/PAP
