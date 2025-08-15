Emerytowany metropolita krakowski kardynał Stanisław Dziwisz podczas uroczystości odpustowych w Gietrzwałdzie na Warmii wyraził nadzieję, że prezydent Karol Nawrocki będzie pamiętał o ochronie życia ludzkiego - od narodzin do śmierci.
W Gietrzwałdzie na Warmii odbywają się uroczystości odpustowe, podczas których sanktuarium otrzymało relikwie krwi świętego Jana Pawła II. W uroczystościach uczestniczy emerytowany metropolita krakowski kardynał Stanisław Dziwisz, który podczas uroczystej sumy wygłosił homilię.
Kard. Dziwisz mówił m.in. o tym, że „nikt i nic zastąpi roli kochających się małżonków i rodziny w wychowaniu dzieci i młodzieży”.
Rodzina, jako związek kobiety i mężczyzny, rodzicielstwo, powinny pozostawać pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej. Powinniśmy strzec prawa do życia każdego człowieka. Od jego poczęcia, do naturalnej śmierci. Ufamy, że nowy prezydent będzie o tym pamiętał
— powiedział kardynał Dziwisz.
W dalszej części homilii mówił także o tym, że wszystkim powinno zależeć na tym, aby szkoła wspomagała dzieci w wychowaniu.
Powinno nam zależeć, aby nie poniżano katechizacji, redukując i spychając ją na margines. Nie tędy droga do wychowania w duchu wartości
— mówił metropolita senior.
Gietrzwałd to jedyne miejsce w Polsce, w którym Kościół katolicki potwierdził prawdziwość objawień Matki Bożej. Do objawień dochodziło od czerwca do września 1877 roku. Za główne wizjonerki gietrzwałdzkie kościół uznał dwie nastoletnie dziewczynki Justynę Szafryńską i Barbarę Samulowską. Trwa proces beatyfikacyjny Samulowskiej.
