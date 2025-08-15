Msza Święta w Katedrze Polowej WP. Bp Lechowicz do żołnierzy: Dziękujemy za wytrwałą służbę. Jest ona jednym z imion miłości

Bp Wiesław Lechowicz / autor: PAP/Piotr Nowak

Biskup polowy WP Wiesław Lechowicz wygłosił homilię podczas Mszy Świętej z okazji Święta Wojska Polskiego. „Nieprzypadkowo słowo ‘honor’ znajduje się na wojskowych sztandarach między słowami ‘Bóg’ i ‘Ojczyzna’, albowiem obowiązki wobec Boga, streszczone w Dekalogu, i wobec ojczyzny wyznaczają przestrzeń tego, co należy czynić i czego nie należy; co wypada i czego nie wypada żołnierzowi” - podkreślił.

CZYTAJ TAKŻE: RELACJA. Obchody Święta Wojska Polskiego. W katedrze polowej WP trwa Msza święta. Uczestniczy w niej m.in. Para prezydencka

W Święto Wojska Polskiego i 105. rocznicę Bitwy Warszawskiej, zwanej Cudem nad Wisłą, bp Lechowicz przewodniczył Mszy Świętej w katedrze polowej WP w Warszawie. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele najwyższych władz państwowych, cywilnych i wojskowych, w tym prezydent Karol Nawrocki z małżonką Martą, wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz z małżonką, wiceszef MSWiA Czesław Mroczek oraz generalicja z szefem Sztabu Generalnego gen. Wiesławem Kukułą na czele, pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska i korpus dyplomatyczny.

Dziękujemy za wierną i wytrwałą służbę, która jest jednym z imion miłości. Dziękujemy, że podejmując codzienne zadania, nie pytacie: dlaczego? i po co?

— powiedział w homilii bp polowy Wojska Polskiego, zwracając się do żołnierzy.

Zaznaczył, że „miłość to jest jedyny klucz do zrozumienia ich służby”.

Świadomość tego, co należy czynić i czego nie należy, to coś podstawowego w misji żołnierza

— mówił biskup polowy.

Podkreślił, że „naruszenie tych granic oznacza naruszenie honoru żołnierza”.

Nieprzypadkowo słowo „honor” znajduje się na wojskowych sztandarach między słowami „Bóg” i „Ojczyzna”, albowiem obowiązki wobec Boga, streszczone w Dekalogu, i wobec ojczyzny wyznaczają przestrzeń tego, co należy czynić i czego nie należy; co wypada i czego nie wypada żołnierzowi

— stwierdził.

Jako przykład do naśladowania w wymiarze moralnym i duchowym hierarcha wskazał żołnierzom Najświętszą Maryję Pannę, która, „wobec Boga odznaczała się pokorą, posłuszeństwem, wiernością”, a „wobec drugiego człowieka gotowością pomocy, odwagą, ofiarnością i solidarnością”.

Wraz z awansami i coraz wyższymi stopniami wojskowymi niech idzie w parze praca nad sobą i doskonalenie moralnych cech, które są nie mniej ważne niż wyszkolenie i fizyczna sprawność

— zaapelował.

Bez honoru służba wojskowa zawsze jest bez duszy”

Za marszałkiem Józefem Piłsudskim hierarcha podkreślił, że „honor służby jest jak sztandar żołnierza, z którym żołnierz rozstaje się wraz z życiem”.

Bez honoru służba wojskowa zawsze jest bez duszy i traci siły

— dodał bp Lechowicz, cytując słowa marszałka z 13 czerwca 1923 r.

Liturgię w intencji ojczyzny koncelebrowali kapelani Ordynariatu Polowego WP.

W mszy jako goście uczestniczyli m.in. prawosławny ordynariusz Wojska Polskiego abp Jerzy Pańkowski oraz ks. ppłk Tomasz Wola, p.o. naczelny kapelan ewangelickiego biskupa wojskowego.

aja/PAP

