Biskup polowy WP Wiesław Lechowicz wygłosił homilię podczas Mszy Świętej z okazji Święta Wojska Polskiego. „Nieprzypadkowo słowo ‘honor’ znajduje się na wojskowych sztandarach między słowami ‘Bóg’ i ‘Ojczyzna’, albowiem obowiązki wobec Boga, streszczone w Dekalogu, i wobec ojczyzny wyznaczają przestrzeń tego, co należy czynić i czego nie należy; co wypada i czego nie wypada żołnierzowi” - podkreślił.
CZYTAJ TAKŻE: RELACJA. Obchody Święta Wojska Polskiego. W katedrze polowej WP trwa Msza święta. Uczestniczy w niej m.in. Para prezydencka
W Święto Wojska Polskiego i 105. rocznicę Bitwy Warszawskiej, zwanej Cudem nad Wisłą, bp Lechowicz przewodniczył Mszy Świętej w katedrze polowej WP w Warszawie. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele najwyższych władz państwowych, cywilnych i wojskowych, w tym prezydent Karol Nawrocki z małżonką Martą, wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz z małżonką, wiceszef MSWiA Czesław Mroczek oraz generalicja z szefem Sztabu Generalnego gen. Wiesławem Kukułą na czele, pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska i korpus dyplomatyczny.
Dziękujemy za wierną i wytrwałą służbę, która jest jednym z imion miłości. Dziękujemy, że podejmując codzienne zadania, nie pytacie: dlaczego? i po co?
— powiedział w homilii bp polowy Wojska Polskiego, zwracając się do żołnierzy.
Zaznaczył, że „miłość to jest jedyny klucz do zrozumienia ich służby”.
Świadomość tego, co należy czynić i czego nie należy, to coś podstawowego w misji żołnierza
— mówił biskup polowy.
Podkreślił, że „naruszenie tych granic oznacza naruszenie honoru żołnierza”.
Nieprzypadkowo słowo „honor” znajduje się na wojskowych sztandarach między słowami „Bóg” i „Ojczyzna”, albowiem obowiązki wobec Boga, streszczone w Dekalogu, i wobec ojczyzny wyznaczają przestrzeń tego, co należy czynić i czego nie należy; co wypada i czego nie wypada żołnierzowi
— stwierdził.
Jako przykład do naśladowania w wymiarze moralnym i duchowym hierarcha wskazał żołnierzom Najświętszą Maryję Pannę, która, „wobec Boga odznaczała się pokorą, posłuszeństwem, wiernością”, a „wobec drugiego człowieka gotowością pomocy, odwagą, ofiarnością i solidarnością”.
Wraz z awansami i coraz wyższymi stopniami wojskowymi niech idzie w parze praca nad sobą i doskonalenie moralnych cech, które są nie mniej ważne niż wyszkolenie i fizyczna sprawność
— zaapelował.
„Bez honoru służba wojskowa zawsze jest bez duszy”
Za marszałkiem Józefem Piłsudskim hierarcha podkreślił, że „honor służby jest jak sztandar żołnierza, z którym żołnierz rozstaje się wraz z życiem”.
Bez honoru służba wojskowa zawsze jest bez duszy i traci siły
— dodał bp Lechowicz, cytując słowa marszałka z 13 czerwca 1923 r.
Liturgię w intencji ojczyzny koncelebrowali kapelani Ordynariatu Polowego WP.
W mszy jako goście uczestniczyli m.in. prawosławny ordynariusz Wojska Polskiego abp Jerzy Pańkowski oraz ks. ppłk Tomasz Wola, p.o. naczelny kapelan ewangelickiego biskupa wojskowego.
CZYTAJ TAKŻE:
-Uroczyste obchody Święta Wojska Polskiego! Defilada, pokazy sprzętu i występy muzyczne - poznaj plan wydarzeń!
-105. rocznica polskiego zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej. „Była ważna nie nie tylko z polskiego punktu widzenia, ale i dla całej Europy”
aja/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kosciol/737774-bp-lechowicz-wasza-sluzba-jest-jednym-z-imion-milosci
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.