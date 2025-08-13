„Dzisiaj rocznica śmierci abp. Antoniego Baraniaka salezjanina. Modlimy się wytrwale o rozpoczęcie jego procesu beatyfikacyjnego” - przypomniał w mediach społecznościowych ks. Jarosław Wąsowicz. Prezydencki kapelan przypomniał w ten sposób postać heroicznego kapłana, arcybiskupa, sekretarza prymasa kard. Augusta Hlonda i dyrektora sekretariatu prymasa kard. Stefana Wyszyńskiego, którego torturowali komuniści.
Abp. Antoni Baraniaka w 1933 r. został sekretarzem prymasa Polski Augusta Hlonda, a po jego śmierci – prymasa Stefana Wyszyńskiego. W 1951 r. papież Pius XII mianował go biskupem pomocniczym archidiecezji gnieźnieńskiej. W latach 1957-1977 był metropolitą poznańskim. Zmarł 13 sierpnia 1977 roku.
W nocy z 25 na 26 września 1953 roku (jeszcze jako biskup) Antoni Baraniak został aresztowany i osadzony w więzieniu mokotowskim. Tu znosił okrutne tortury podczas 145 przesłuchań, którym był poddawany. Celem UB było pozyskanie od niego zeznań kompromitujących kard. Wyszyńskiego, a przez to cały Kościół katolicki w Polsce i wykorzystanie ich do przeprowadzenia pokazowego procesu prymasa. To się nie udało. Biskup Baraniak nie uległ. Był gotów dochować wierności prymasowi i Kościołowi nawet za cenę własnego życia
— czytamy w wpisie na FB Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL.
Niezłomna postawa
Zachowało się 145 protokołów z przesłuchań bp. Baraniaka. Więźnia trzymano m.in. w tzw. karcerze mokrym. Przez większość tego okresu zabraniano mu kontaktów z rodziną i przedstawicielami Kościoła. W lipcu 1955 r. abp. Baraniak zwracał się z prośbą do Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego: „Przebywam w więzieniu śledczym już przez 21 miesięcy i pragnąłbym wiedzieć coś o życiu i powodzeniu mojej rodziny”.
Ciężko chory został przeniesiony do miejsc odosobnienia w domach księży Salezjanów w Marszałkach i Krynicy. Nawet tam zabraniano mu publicznego odprawiania mszy w klasztornych kaplicach. Wolność odzyskał w październiku 1956 r.
Niezłomna postawa bp. Antoniego Baraniaka była wzorem dla jego współwięźniów i pomagała przetrwać chwile załamania. W naszym Muzeum znajduje się wystawa „Baraniak. 145 przesłuchań na Rakowieckiej”, z której pochodzą prezentowane na fotografiach obiekty. Ponadto, każdego 26. dnia miesiąca w X Pawilonie odprawiana jest msza święta w intencji rychłej beatyfikacji abp. Baraniaka
— podkreśla Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Prezydencki kapelan ks. Jarosław Wąsowicz podał ten wpis dalej.
Dzisiaj rocznica śmierci Abp. Antoniego Baraniaka salezjanina. Modlimy się wytrwale o rozpoczęcie jego procesu beatyfikacyjnego
— przypomniał ks. Jarosław Wąsowicz.
