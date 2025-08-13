Papież Leon XIV zwrócił się do polskich pielgrzymów: Św. Maksymilian Maria Kolbe jest wzorem w poświęceniu dla człowieka

Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Leon XIV i uczestnicy audiencji generalnej / autor: Vatican Media
Leon XIV i uczestnicy audiencji generalnej / autor: Vatican Media

W przededniu liturgicznego wspomnienia św. Maksymiliana Marii Kolbego Papież zwrócił się podczas audiencji generalnej z przesłaniem do pielgrzymów z Polski. Zachęcił ich, by inspirowali się heroiczną postawą franciszkanina, który oddał życie za współwięźnia w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz.

Ojciec Święty wezwał wiernych, aby za wstawiennictwem świętego błagali Boga o pokój dla wszystkich narodów dotkniętych tragedią wojny.

Z serca wam błogosławię

— zakończył swoje pozdrowienia Papież.

Św. Maksymilian Maria Kolbe (1894–1941) zginął dobrowolnie, oddając swoje życie w zamian za życie innego więźnia. Św. Jan Paweł II nazwał go „męczennikiem miłości”, a bł. kard. Stefan Wyszyński „szaleńcem Maryi”. 14 sierpnia przypada wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego, prezbitera i męczennika. Jest patronem m.in. Honorowych Dawców Krwi w Polsce, obrońców życia i dziennikarzy.

Pełna treść papieskiego pozdrowienia:

Pozdrawiam pielgrzymów polskich. W przededniu liturgicznego wspomnienia św. Maksymiliana Marii Kolbego zachęcam was, abyście czerpali wzór z jego heroicznej postawy poświęcenia dla drugiego człowieka. Za jego wstawiennictwem błagajcie Boga o pokój dla wszystkich narodów doświadczających tragedii wojny. Z serca wam błogosławię.

ks. Marek Weresa – Watykan/Vatican News PL

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych