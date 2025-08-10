W 80. rocznicę zrzucenia bomb atomowych na Hiroszimę i Nagasaki Leon XIV wezwał do kontynuowania modlitwy o pokój na świecie. Zaapelował także o niesienie pomocy ludności Haiti, której sytuacja taje się coraz bardziej rozpaczliwa.
Przestroga dla rządzących
Po modlitwie Anioł Pański Leon XIV zaapelował o kontynuowanie modlitw o pokój i wezwał, by 80. rocznica bombardowań Hiroszimy i Nagasaki ponownie obudziła na całym świecie „słuszne odrzucenie wojny jako sposobu rozwiązywania konfliktów.”
Niech ci, którzy podejmują decyzje, zawsze pamiętają o swojej odpowiedzialności za konsekwencje swoich wyborów dla ludności. Niech nie ignorują potrzeb najsłabszych ani powszechnego pragnienia pokoju
— mówił Ojciec Święty.
Z zadowoleniem przyjął informację o podpisaniu deklaracji pokojowej przez Armenię i Azerbejdżan, wyrażając nadzieję, że przyczyni się ona do stabilnego i trwałego pokoju na Kaukazie Południowym.
Apel w sprawie Haiti
Zwracając się do zebranych na Placu Świętego Piotra Ojciec Święty odniósł się do dramatycznej sytuacji społecznej na Haiti.
Napływają wiadomości o morderstwach, wszelkiego rodzaju przemocy, handlu ludźmi, przymusowych wysiedleniach i porwaniach. Zwracam się z gorącym apelem do wszystkich odpowiedzialnych, aby natychmiast uwolniono zakładników, i proszę o konkretne wsparcie społeczności międzynarodowej w tworzeniu warunków społecznych i instytucjonalnych, które pozwolą Haitańczykom żyć w pokoju
— wzywał Ojciec Święty.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kosciol/737390-papiez-wojna-nie-jest-sposobem-rozwiazywania-konfliktow
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.