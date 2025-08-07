„Gest miłosierdzia”, który wywołuje wiele kontrowersji. Dlaczego ksiądz skazany za posiadanie pornografii dziecięcej pracuje nadal w Watykanie?

Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź autor: Pixabay
autor: Pixabay

Niedawno media ujawniły, że w strukturach watykańskich pracuje kapłan, który został skazany na 5 lat więzienia za posiadanie i wymianę pornografii dziecięcej. Mowa o 51-letnim ks. Carlo Alberto Capelli, który pełnił służbę jako dyplomata Stolicy Apostolskiej m.in. w Indiach, Hongkongu i Stanach Zjednoczonych. Jego przestępstwo zostało wykryte, gdy był zatrudniony w nuncjaturze apostolskiej w Waszyngtonie. Uniknął zatrzymania przez amerykańskie służby, ponieważ zdążył wrócić do Europy. Władze USA wnioskowały o jego ekstradycję, ale bezskutecznie. Został aresztowany w kwietniu 2017 roku w Rzymie i podczas śledztwa przyznał się do winy. Ostatecznie został skazany przez watykański sąd na karę 5 lat pozbawienia wolności i grzywnę w wysokości 5000 euro. Od tamtego czasu słuch o nim zaginął.

Wydawać…

Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów

Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.

Kliknij i wybierz e-prenumeratę.

Sieć Przyjaciół Wchodzę i wybieram

Autor

Zdjęcie Grzegorz Górny

Grzegorz Górny

Reporter, eseista, publicysta, reżyser, producent filmowy i telewizyjny. Założyciel i redaktor naczelny kwartalnika "Fronda"; (w latach 1994-2005 i 2007-2012). Współautor i producent kilku cykli telewizyjnych dla TVP1, TVP2, TVP Polonia, TVP Historia, TV Puls, Polsat. W latach 2005-2006 redaktor naczelny tygodnika "Ozon";. Autor 37 książek, ma na swoim koncie także 29 wydań w 12 językach obcych, w tym 8 książek wydanych po angielsku w USA. Laureat wielu nagród dziennikarskich, filmowych i książkowych (m.in. Totus, Grand Press, Feniks). Obecnie stały publicysta tygodnika "Sieci"; i portalu wPolityce.pl. Prezes Fundacji Polska Wielki Projekt i Stowarzyszenia Trójmorze.

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych