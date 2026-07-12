Dziś przypada rocznica potwornej zbrodni dokonanej przez Rosję Sowiecką wspartą przez polskich zdrajców. 12 lipca 1945 roku doszło do Obławy Augustowskiej, która pochłonęła życie kilkuset Polaków. Głos zabrał były minister kultury, prof. Piotr Gliński: „Do dziś nie odnaleźliśmy ich ciał, choć białostocki IPN wie gdzie, tuż za polską granicą, leżą…”.
12 lipca 1945 r. doszło do największej, dotychczas niewyjaśnionej sowieckiej zbrodni na Polakach po II wojnie światowej. Tego dnia oddziały NKWD i Smiersz rozpoczęły Obławę Augustowską. Ok. 600 mieszkańców okolic Augustowa i Suwałk zostało porwanych oraz najprawdopodobniej zamordowanych. Według niektórych badaczy, liczba ofiar mogła sięgać nawet 2 tysięcy. O ofiarach obławy nie można było mówić przez całej dekady.
Jednym z dowódców w czasie pacyfikacji przez komunistów polskiego podziemia niepodległościowego w ramach Obławy Augustowskiej był Maksymilian Sznepf. Ojciec kierownika placówki dyplomatycznej we Włoszech Ryszarda Szchnepfa oraz teść pracownicy TVP w likwidacji Doroty Wysockiej-Schnepf, która została okrzyknięta „Arcykapłanką Propagandy”.
Przy Wzgórzu Krzyży w Gibach, miejscu symbolizującym grób ofiar Obławy Augustowskiej, obchodzono dziś 81. rocznicę tej największej zbrodni dokonanej na Polakach po II wojnie światowej. 12 lipca jest ustanowionym przez Sejm Dniem Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej.
„Wspierani przez komunistycznych polskich zdrajców”
Prof. Piotr Gliński odniósł się do dzisiejszej rocznicy zbrodni sowietów oraz ich kolaborantów.
Dziś rocznica Obławy Augustowskiej. Rosyjscy mordercy, niestety wspierani przez komunistycznych polskich zdrajców, zamordowali w niej co najmniej 600 osób. Do dziś nie odnaleźliśmy ich ciał, choć białostocki IPN wie gdzie, tuż za polską granicą, leżą… Z inicjatywy premiera M. Morawieckiego i prof. M. Gawin, dzięki miejscowym społecznikom, zbudowaliśmy w Augustowie Muzeum Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej
— napisał były minister kultury i dziedzictwa narodowego na portalu X.
xyz/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/historia/764807-rocznica-oblawy-augustowskiej-prof-glinski-rosjanie-i-zdrajcy
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