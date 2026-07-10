„Wołyń. Za to, że byli Polakami” — poruszający reportaż o jednej z najboleśniejszych kart w historii Polski. Historia ludzi, którzy stali się ofiarami rzezi wołyńskiej, ich cierpienia, dramatycznych losów i pamięci, która przetrwała mimo upływu dekad. Już 11 lipca o godz. 20.05 na antenie wPolsce24.
Mama dostała kulę. Przez głowę od razu i przez usta wyszła. Szarpałam tą mamę, błagałam ją: „Mamo, chodź! I mamo chodź i mamo chodź!”
— wspominała jedna z bohaterek reportażu Stanisława Pyrzanowskiego.
Zrywali skórę z głowy, wyłamywali ręce, wyłamywali nogi. I na to wszystko mój ojciec patrzył
— opowiadał Stanisław Srokowski, pisarz, świadek Rzezi Wołyńskiej.
Byli mordowani tylko i wyłącznie za to, że byli Polakami. Tego się nie da wyrzucić z głowy. To jest w głowie i w sercu
— wskazywał inny.
„Krwawa niedziela
11 lipca obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP. Dzień ten obchodzony jest w rocznicę tzw. krwawej niedzieli 11 lipca 1943 r., gdy doszło do fali mordów na Polakach. Był to punkt kulminacyjny rzezi wołyńskiej. Do mordów na kilkudziesięciu Polakach doszło też w Radrużu - wsi obecnie położonej przy granicy polsko-ukraińskiej.
W lipcu 1943 r. oddziały Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA) przeprowadziły skoordynowane ataki na około 150 miejscowości zamieszkanych przez Polaków na Wołyniu, co stało się kulminacją zbrodni określanej w Polsce jako ludobójstwo wołyńskie. Łącznie od lutego 1943 r. do wiosny 1945 r. na Wołyniu i w Galicji Wschodniej zginęło według badaczy ponad 100 tys. Polaków. Za sprawców uznawani są członkowie Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów frakcji Stepana Bandery oraz podporządkowanej jej UPA.
as/wPolsce24/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/historia/764703-wolyn-za-to-ze-byli-polakamiwstrzasajacy-reportaz-wpolsce24
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