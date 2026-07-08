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Rzeź Wołyńska i "ukraińskie okulary”. Skandaliczne słowa Michnika!

  • Historia
  • opublikowano:
Adam Michnik / autor: Fratria
Adam Michnik / autor: Fratria

Adam Michnik stwierdził, że w odniesieniu do Rzezi Wołyńskiej „powinienem na czas myślenia na ten temat założyć ukraińskie buty i włożyć ukraińskie okulary”. Publicysta Cezary Krysztopa nie wytrzymał: „Rozumiecie? Patrzeć na dzieci nabite na płoty i kobiety w ciąży rżnięte piłami przez okulary siekierników i pilarzy”.

Ostatnimi czasy relacje polsko-ukraińskie są niesamowicie napięte. Łączy nas trudna przeszłość, za którą Kijów nie ma zamiaru zadośćuczynić, choćby przez zezwolenie na ekshumacje pomordowanych w Rzezi Wołyńskiej. Punktem kulminacyjnym była decyzja prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, który nadał jednej z jednostek wojskowych imię „bohaterów UPA”. W ramach sprzeciwu prezydent Karol Nawrocki podjął decyzję o odebraniu Orderu Orła Białego Zełenskiemu.

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Ze strony ukraińskich wojskowych, polityków, przedstawicieli nauki czy kultury płynie jeden przekaz – groźby względem Polski i Polaków. Polskie społeczeństwo stanęło murem za stanowiskiem prezydenta Nawrockiego, w naszym kraju można odnotować spadki przychylności do Ukrainy i Ukraińców.

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Patrzeć na dzieci nabite na płoty”

Są jednak obywatele, którzy relatywizują postawę Ukraińców oraz samego UPA…

Jako Polak, kiedy myślę o tragedii wołyńskiej, to mam takie poczucie, że powinienem na czas myślenia na ten temat założyć ukraińskie buty i włożyć ukraińskie okulary. Żeby zobaczyć to z perspektywy ukraińskiej, a nie tylko swoich własnych. Oburzyła mnie decyzja prezydenta Nawrockiego, żeby wnioskować o pozbawienie Orderu prezydenta Zełenskiego. W moim przekonaniu nie wchodząc w szczegóły, on zasłużył na to swoją postawą

— powiedział Adam Michnik w rozmowie z sestry.eu., polsko-ukraińskim portalu, który powstał z inicjatywy byłych pracowników „Gazety Wyborczej”.

Komentarzem ws. podzielił się publicysta Cezary Krysztopa.

Michnik uważa, że na Rzeź Wołyńską powinniśmy „patrzeć przez ukraińskie okulary”. Rozumiecie? Patrzeć na dzieci nabite na płoty i kobiety w ciąży rżnięte piłami przez okulary siekierników i pilarzy

— czytamy w jego wpisie na portalu X.

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xyz/X/sestry.eu

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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