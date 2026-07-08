Ukraińcy chcą uczczenia Szuchewycza i UPA przed dniem Wołynia!

Lwowska komisja obwodowa zaopiniowała, żeby rok 2027 otrzymał imię zbrodniarza UPA Romana Szuchewycza. Propozycja została przedstawiona kilka dni przed Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP, czyli 11 lipca…
Ukraina nie ma zamiaru deeskalować konfliktu z Polską. Za naszą wschodnią granicą doszło do kolejnego skandalicznego aktu prowokacji ze strony tamtejszych polityków. 6 lipca br., komisja kultury, informacji, polityki medialnej i promocji lwowskiej rady obwodowej wniosła, żeby ogłosić rok 2027 Romana Szuchewycza, UPA oraz Ołeha Ołżycza. Ostateczna decyzja należy do całej rady obwodowej. Propozycję uzasadniono przypadającymi w 2027 rocznicami: 120 urodzin Szuchewycza i Ołżycza oraz 85 rocznicą powstania UPA.
Informacja ta widnieje na oficjalnej stronie internetowej Lwowskiej Rady Obwodowej - lvivoblrada.gov.ua
W trakcie posiedzenia komisji poparto też zmianę nazwy „Muzeum Historyczno-Krajoznawczego” na „Muzeum Historii Galicji”. Zapowiedziane zostało także przygotowanie stanowiska dotyczącego relacji polsko-ukraińskich w obszarze pamięci historycznej. Zaproponowano także nowe działania, które mają na celu rozwijać współpracę z miastami partnerskimi z Polski.
Proponujemy również skontaktowanie się z regionalną administracją wojskową w celu opracowania zestawu środków zwalczania dezinformacji, możliwe jest utworzenie odpowiedniego ośrodka, w którym pracowaliby specjaliści ds. stosunków polsko-ukraińskich. Nalegamy również na wznowienie programu grantów na badania historyczne, dyplomacja kulturalna i współudział mediów są mile widziane
— powiedział przewodniczący komisji Światosław Szeremeta.
Czytaj także
Prowokacja na rocznicę Rzezi Wołyńskiej
Rekomendacja pojawiła się w okresie sporych napięć na linii Warszawa-Kijów. Winnym takiego stanu rzeczy jest Wołodymyr Zełenski oraz ukraińscy politycy i ważne persony z Kijowa. Propozycja roku Szuchewycza pojawiła się tuż przed Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP, czyli 11 lipca.
Szuchewycz był głównodowodzącym UPA od 1943 roku, w polskiej historiografii i stanowiskach IPN uznawany jest za jednego z odpowiedzialnych ludobójstwa na Polakach (Rzeź Wołyńska). Niestety działanie lwowskiej komisji coraz mocniej podgrzewa trwający spór o OUN oraz UPA, który w ostatnich tygodniach zaostrzyły m.in. decyzja prezydenta Zełenskiego o nadaniu jednostce wojskowej imienia „bohaterów UPA”.
Czytaj także
xyz/historia.org.pl/lvivoblrada.gov.ua
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/historia/764463-ukraincy-chca-uczczenia-szuchewycza-i-upa-przed-dniem-wolynia
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.