Jeszcze niedawno występowała jako ekspertka na Warszawskim Forum Bezpieczeństwa i jest „współkierownikiem projektu badawczego dotyczącego trwającego rosyjskiego ludobójstwa na Ukraińcach”. Dziś wywołała burzę wpisem, w którym stwierdziła, że Ukraińcy „nie popełnili ludobójstwa na Polakach”, a ofiary rzezi wołyńskiej określiła w kontekście „polskich kolonizatorów”. W sieci zawrzało!
Występowała w Warszawie, neguje ludobójstwo na Wołyniu
Ariana Gic jest analitykiem politycznym i prawnym z Kanady, autorką i koordynatorką kampanii rzeczniczych. Jej publikacje ukazały się w Politico, EUobserver, Atlantic Council i innych mediach. Jest także dyrektorką Direct Initiative International Centre for Ukraine i starszym doradcą w The Centre for Eastern European Democracy (CEED). W sieci zwrócono zaś uwagę, że w 2025 roku występowała na Warszawskim Forum Bezpieczeństwa (Warsaw Security Forum) - corocznej, międzynarodowej konferencji organizowanej przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego.
Tymczasem w sieci zwrócono uwagę, że ta sama kobieta postanowiła napluć Polakom w twarz i zanegować ludobójstwo na Wołyniu!
Chociaż wielu Polaków szerzy fałsze na temat Ukraińców i historii między tymi dwoma narodami, należy to jasno podkreślić: Ukraińcy NIE popełnili ludobójstwa na Polakach. Zabijali polskich kolonizatorów za okupację ukraińskiej ziemi i ucisk ukraińskiego narodu. Polacy, w przeciwieństwie do nich, zabijali Ukraińców w ramach podboju terytorialnego, aby zniszczyć Ukraińców jako grupę etniczną uprawnioną do tego terytorium. Polacy prowadzili skoordynowaną kampanię mającą na celu zniszczenie ukraińskiej tożsamości na terytorium kontrolowanym przez Polskę. Różnica jest jasna
— napisała w serwisie X „ekspertka”, która występowała całkiem niedawno w Warszawie.
„Oddawaj granty”
W sieci wylała się fala oburzenia, pod wpisem Gic pojawiła się nawet notka od internautów.
Naprawdę nie ma granicy usprawiedliwienia zła? Noworodki Was okupowały? Kobiety w ciąży? Sasiedzi po niedzielnej mszy? Czy Wy jestescie normalni?
— pytał publicysta Cezary Krysztopa.
Polacy dowiadują się, że ukraińskie głosy, które wzmacniali w Warszawie zaledwie rok temu, teraz usprawiedliwiają masakrę polskich cywilów przez Ukraińców podczas II wojny światowej, (fałszywie) stosując te same etykiety wobec Polaków, których używają wobec Rosjan („kolonizator”, „okupant”, „uciskacz”)
— wypunktował dr Tomasz Pugacewicz, politolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego
A tu Ariana Gric, która w 2025 roku występowała na Warszawskim Forum Bezpieczeństwa, tłumaczy, że wymordowanie 100 tysięcy Polaków przez UPA było usprawiedliwione, bo „Polacy byli kolonizatorami”. Dożywotni zakaz wjazdu, do tego wytoczyć jej proces. Obrzydliwe
— podkreślił dobitnie Adam Czarnecki ze Stowarzyszenia „Tak dla CPK”.
W Kanadzie, USA i UK działa na szkodę Ukrainy pokaźne grono osób i organizacji
— zwrócił uwagę Marek Wróbel, prezes zarządu Fundacji Republikańskiej.
Skoro Ukraińcy nie popełnili ludobójstwa na Polakach, to tym bardziej Rosjanie na Ukraińcach. Dziękuję za uwagę, dzidzia - oddawaj granty
— napisała dosadnie i ostro Marta Lokje, dołączając notkę (screen), w której czytamy, że Gic współautorką książki „Nierozpoznana wojna”, a także… „współkierownikiem projektu badawczego dotyczącego trwającego rosyjskiego ludobójstwa na Ukraińcach oraz kampanii informacyjnej ‘Ratuj Ukrainę, aby uratować świat’ na rzecz międzynarodowego uznania tego ludobójstwa”.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/historia/764330-wystepowala-w-warszawie-dzis-neguje-ludobojstwo-na-wolyniu
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