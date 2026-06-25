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Prezydent Nawrocki: Taka władza upadnie prędzej czy później

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Prezydent RP Karol Nawrocki (2L) i Zbigniew Sinior (C) odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski podczas uroczystości przed Pomnikiem Radomskiego Czerwca 1976 w Radomiu / autor: PAP/Piotr Polak
Prezydent RP Karol Nawrocki (2L) i Zbigniew Sinior (C) odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski podczas uroczystości przed Pomnikiem Radomskiego Czerwca 1976 w Radomiu / autor: PAP/Piotr Polak

W 50. rocznicę Czerwca ’76 w Radomiu prezydent Karol Nawrocki wręczył odznaczenia państwowe zasłużonym. - Jeżeli chcemy być wierni duchowi Czerwca ’76 to nie możemy stać się Polską dla elit; musimy szanować ludzi pracy i dbać o każdego obywatela RP - mówił prezydent w Radomiu.

Nie możemy stać się Polską dla elit

W czwartek Nawrocki wziął udział w oficjalnych obchodach 50. rocznicy Czerwca ’76 w Radomiu. Z tej okazji prezydent nadał odznaczenia państwowe osobom zasłużonym: Januszowi Gregorczykowi, Zbigniewowi Siniorowi, Wojciechowi Filli, ks. Mirosławowi Kszczotowi, Zbigniewowi Owczarkowi oraz Andrzejowi Polańskiemu.

To nie była igraszka, tylko to była walka o godność i wielka odwaga do podjęcia walki właśnie o to, aby móc normalnie żyć, nawet w tej sowieckiej kolonii w roku 1976 i za to jestem tak głęboko wdzięczny - powiedział.

Nawrocki podziękował odznaczonym z ich odwagę i walkę o pamięć, a także Senatowi za podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia 2026 Rokiem Robotniczych Protestów Czerwca 1976.

Dziękuję Senatowi RP za podjęcie tak odważnej uchwały, w której władzę z roku 1976 nazywa się totalitarną

— dodał.

Radom i cała Polska dzisiaj, gdy chce być wierna duchowi Czerwca ‘76 roku, to musi godnie szanować ludzi pracy, godnie szanować robotników, godnie dbać o każdego obywatela RP i nie stać się Polską dla elit. O tym był Czerwiec ‘76 roku

— dodał.

Taka władza upadnie

To współczesna nauka dla narodu polskiego - władza, która postępuje w ten sposób, która propagandą sukcesu zabija prawdę, która używa prokuratur i sądów do walki z tymi, którzy mają siłę upomnieć się o godność, taka władza upadnie prędzej czy później. Tu jest Polska

— mówił prezydent.

olnk/PAP/300polityka.pl

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Zespół wPolityce.pl

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