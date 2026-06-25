Prezydent Nawrocki: Taka władza upadnie prędzej czy później

W 50. rocznicę Czerwca ’76 w Radomiu prezydent Karol Nawrocki wręczył odznaczenia państwowe zasłużonym. - Jeżeli chcemy być wierni duchowi Czerwca ’76 to nie możemy stać się Polską dla elit; musimy szanować ludzi pracy i dbać o każdego obywatela RP - mówił prezydent w Radomiu.
Nie możemy stać się Polską dla elit
W czwartek Nawrocki wziął udział w oficjalnych obchodach 50. rocznicy Czerwca ’76 w Radomiu. Z tej okazji prezydent nadał odznaczenia państwowe osobom zasłużonym: Januszowi Gregorczykowi, Zbigniewowi Siniorowi, Wojciechowi Filli, ks. Mirosławowi Kszczotowi, Zbigniewowi Owczarkowi oraz Andrzejowi Polańskiemu.
To nie była igraszka, tylko to była walka o godność i wielka odwaga do podjęcia walki właśnie o to, aby móc normalnie żyć, nawet w tej sowieckiej kolonii w roku 1976 i za to jestem tak głęboko wdzięczny - powiedział.
Nawrocki podziękował odznaczonym z ich odwagę i walkę o pamięć, a także Senatowi za podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia 2026 Rokiem Robotniczych Protestów Czerwca 1976.
Dziękuję Senatowi RP za podjęcie tak odważnej uchwały, w której władzę z roku 1976 nazywa się totalitarną
— dodał.
Radom i cała Polska dzisiaj, gdy chce być wierna duchowi Czerwca ‘76 roku, to musi godnie szanować ludzi pracy, godnie szanować robotników, godnie dbać o każdego obywatela RP i nie stać się Polską dla elit. O tym był Czerwiec ‘76 roku
— dodał.
Taka władza upadnie
To współczesna nauka dla narodu polskiego - władza, która postępuje w ten sposób, która propagandą sukcesu zabija prawdę, która używa prokuratur i sądów do walki z tymi, którzy mają siłę upomnieć się o godność, taka władza upadnie prędzej czy później. Tu jest Polska
— mówił prezydent.
olnk/PAP/300polityka.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/historia/763512-prezydent-nawrocki-taka-wladza-upadnie-predzej-czy-pozniej
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.