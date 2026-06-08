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TYLKO U NAS. "W cieniu Bandery. Złowroga spuścizna UPA". Reportaż wPolsce24 już do obejrzenia

  • Historia
  • opublikowano:
autor: wPolsce24
autor: wPolsce24

Na antenie Telewizji wPolsce24 ukazał się zatrważający reportaż red. Piotra Czyżewskiego. „W cieniu Bandery. Złowroga spuścizna UPA” pokazuje podejście Ukraińców do straszliwych zbrodni, jakich dopuszczały się ich poprzednie pokolenia.

Telewizja wPolsce24 pokazała wstrząsający reportaż ukazujący prawdę o oprawcach z UPA. To odpowiedź stacji na próby gloryfikowania i relatywizowania przez ukraińskie władze sprawców Rzezi Wołyńskiej, w której zamordowano ok. 100 tys. osób. Kobiety, starcy i dzieci, byli mordowani w bestialski sposób, wszyscy ginęli tylko dlatego, że byli Polakami.

Jeśli chodzi o Wołyń, to moje wrażenie jest takie, że Ukraińcy wiedzą o rzezi, ale nie chcą o tym mówić i ją relatywizują

— powiedział w rozmowie z portalem wPolityce.pl red. Piotr Czyżewski autor reportażu „W cieniu Bandery. Złowroga spuścizna UPA”.

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xyz/Telewizja wPolsce24

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

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