W poszukiwaniu bohaterów. Kolejne odkrycie IPN-u na krakowskim cmentarzu

Miejsce prac poszukiwawczych przeprowadzonych przez IPN / autor: X/@ipn_krakow
Instytut Pamięci Narodowej przeprowadził kolejne prace poszukiwawcze szczątków partyzantów powojennego podziemia niepodległościowego. Zostali oni skazani na karę śmierci przez komunistyczny Wojskowy Sąd Rejonowy w Krakowie.

Prace poszukiwawcze przeprowadzono 19 i 20 maja na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

W trakcie prac udało się natrafić na ludzkie szczątki, które mogły należeć do osób zamordowanych w 1947 i 1948 r.

— podał IPN w Krakowie.

Dalsze oględziny sądowo-lekarskie

Jak czytamy, według ustaleń historycznych mogą to być osoby związane ze zgrupowaniem Józefa Kurasia „Ognia” i oddziałem „Wiarusy” na Podhalu, jak też działającą na Ziemi Brzeskiej grupą Władysława Pudełka „Zbroi” i podziemiem niepodległościowym z okolic Jaworzna.

Badania zostały zrealizowane przez archeologów i historyków z Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN w ramach śledztwa prokuratorskiego Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu IPN w Krakowie.

Odnalezione szczątki przekazano do dalszych oględzin sądowo-lekarskich w krakowskim Zakładzie Medycyny Sądowej

— przekazał IPN.

Efekt wcześniejszych prac IPN-u

14 maja na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie obyły się uroczystości pogrzebowe Władysława Tarkowskiego „Wilczura”, żołnierza Zgrupowania Partyzanckiego „Błyskawica” oraz oddziału „Wiarusy” .

Szczątki żołnierza wyklętego zostały odnalezione w czerwcu 2024 r. podczas prac ekshumacyjnych prowadzonych przez Instytut Pamięci Narodowej na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

IPN/PAP/tt

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

