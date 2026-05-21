Instytut Pamięci Narodowej przeprowadził kolejne prace poszukiwawcze szczątków partyzantów powojennego podziemia niepodległościowego. Zostali oni skazani na karę śmierci przez komunistyczny Wojskowy Sąd Rejonowy w Krakowie.
Prace poszukiwawcze przeprowadzono 19 i 20 maja na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.
W trakcie prac udało się natrafić na ludzkie szczątki, które mogły należeć do osób zamordowanych w 1947 i 1948 r.
— podał IPN w Krakowie.
Dalsze oględziny sądowo-lekarskie
Jak czytamy, według ustaleń historycznych mogą to być osoby związane ze zgrupowaniem Józefa Kurasia „Ognia” i oddziałem „Wiarusy” na Podhalu, jak też działającą na Ziemi Brzeskiej grupą Władysława Pudełka „Zbroi” i podziemiem niepodległościowym z okolic Jaworzna.
Badania zostały zrealizowane przez archeologów i historyków z Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN w ramach śledztwa prokuratorskiego Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu IPN w Krakowie.
Odnalezione szczątki przekazano do dalszych oględzin sądowo-lekarskich w krakowskim Zakładzie Medycyny Sądowej
— przekazał IPN.
Efekt wcześniejszych prac IPN-u
14 maja na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie obyły się uroczystości pogrzebowe Władysława Tarkowskiego „Wilczura”, żołnierza Zgrupowania Partyzanckiego „Błyskawica” oraz oddziału „Wiarusy” .
Szczątki żołnierza wyklętego zostały odnalezione w czerwcu 2024 r. podczas prac ekshumacyjnych prowadzonych przez Instytut Pamięci Narodowej na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.
IPN/PAP/tt
