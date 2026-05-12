W dniu dzisiejszym mija 100 rocznica zamachu Marszałka Józefa Piłsudskiego, który doprowadził do przejęcia rządów przez obóz sanacji. Mimo emocji jakie to wydarzenie wywołało wśród Polaków, mimo ponad 350 ofiar, które w trakcie bratobójczych walk poniosły śmierć i ponad tysiąca rannych, przewrót majowy uratował Polskę przed chaosem politycznym, społecznym i gospodarczym oraz stworzył szansę na budowę silnego, w pełni suwerennego państwa. Zdając sobie sprawę z błędów i zaniechań popełnionych w trakcie ponad szesnastoletnich rządów obozu piłsudczykowskiego, warto również spojrzeć na jego osiągnięcia i sukcesy pozwalające naszemu narodowi zachować wewnętrzną wolność w ponurych czasach II wojny światowej i komunistycznego zniewolenia. W pamięci wielu moich rodaków - pokolenia Pierwszej Brygady oraz ich spadkobierców pokolenia Kolumbów i Solidarności - przetrwała świadomość, że zamach majowy wynikał z troski o przyszłość kraju, a nie z osobistych ambicji i żądzy czerpania profitów z władzy. Warto więc, oceniając tamte wydarzenia i obserwując dzisiejszą sytuację, w której obóz rządzący traktuje ojczyznę jak „postaw czerwonego sukna” pamiętać, że w Polsce postawy patriotyczne zawsze w dłuższej perspektywie czasowej dobrze służyły krajowi, a tzw. europejski kosmopolityzm prowadził do totalitaryzmów i utraty niepodległości. Zdając sobie sprawę z dramatu wyborów poszczególnych ludzi w trakcie majowych wydarzeń 1926 roku, próbujmy spojrzeć na nie sprawiedliwie i dokonać uczciwego bilansu tamtych dni.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/historia/760084-trudne-wybory
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.