Trudne wybory

autor: Fratria
W dniu dzisiejszym mija 100 rocznica zamachu Marszałka Józefa Piłsudskiego, który doprowadził do przejęcia rządów przez obóz sanacji. Mimo emocji jakie to wydarzenie wywołało wśród Polaków, mimo ponad 350 ofiar, które w trakcie bratobójczych walk poniosły śmierć i ponad tysiąca rannych, przewrót majowy uratował Polskę przed chaosem politycznym, społecznym i gospodarczym oraz stworzył szansę na budowę silnego, w pełni suwerennego państwa. Zdając sobie sprawę z błędów i  zaniechań popełnionych w trakcie ponad szesnastoletnich rządów obozu piłsudczykowskiego, warto również spojrzeć na jego osiągnięcia i  sukcesy pozwalające naszemu narodowi zachować wewnętrzną wolność w ponurych czasach II wojny światowej i komunistycznego zniewolenia. W pamięci wielu moich rodaków - pokolenia Pierwszej Brygady oraz ich spadkobierców pokolenia Kolumbów i Solidarności - przetrwała świadomość, że zamach majowy wynikał z troski o przyszłość kraju, a nie z osobistych ambicji i żądzy czerpania profitów z władzy. Warto więc, oceniając tamte wydarzenia i obserwując dzisiejszą sytuację, w której obóz rządzący traktuje ojczyznę jak „postaw czerwonego sukna” pamiętać, że w Polsce postawy patriotyczne zawsze w dłuższej perspektywie czasowej dobrze służyły krajowi, a tzw. europejski kosmopolityzm prowadził do totalitaryzmów i utraty niepodległości. Zdając sobie sprawę z dramatu wyborów poszczególnych ludzi w trakcie majowych wydarzeń 1926 roku, próbujmy spojrzeć na nie sprawiedliwie i dokonać uczciwego bilansu tamtych dni.

Wojciech Starzyński

Współtwórca szkolnictwa niepublicznego, animator szeregu inicjatyw obywatelskich na rzecz uspołecznienia polskiej oświaty i zagwarantowania rodzicom realnego wpływu na szkołę ich dzieci. W latach 1997-2001 doradca Prezesa Rady Ministrów, od roku 2015 członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie Andrzeju Dudzie. Organizator kilkunastu programów poświęconych polskiej kulturze i najnowszej historii Polski. Autor kilkudziesięciu artykułów dotyczących spraw edukacji narodowej, zbioru felietonów „Na drodze do państwa obywateli”, historii oświaty niepublicznej „STO w 15 rozdziałach” oraz trzech tomików wierszy.

