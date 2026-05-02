„Mija 80. rocznica komunistycznego bestialstwa. W wyniku pacyfikacji spłonęło około 100 domów, a śmierć poniosły 3 osoby. W raporcie specjalnej komisji powołanej przez komunistów do zbadania sprawy spalenia Wąwolnicy stwierdzono, że za podpaleniem stoi jedna z ‘leśnych band’” - czytamy we wpisie Instytutu Pamięci Narodowej na portalu X, który odnosi się od podpalenia Wąwolnicy, przez UB, które przybyło do wsi szukać Mariana Bernackiego „Orlika”.
Instytut Pamięci Narodowej przypomniał o bestialskim działaniu sowieckich aparatczyków w Polsce po II wojnie światowej.
Rok po zakończeniu wojny, 2 maja 1946 r. do Wąwolnicy przyjechali funkcjonariusze UB z Puław, którzy otrzymali donos, że we wsi ukrywa się oddział Mariana Bernaciaka „Orlika”. Widząc zbliżających się ubeków, miejscowa ludność rzuciła się ucieczki. W tym czasie ekspedycja podpaliła jedno z gospodarstw. Wracającym do wsi uniemożliwiono gaszenie pożaru. Po dwóch godzinach przybyli kolejni „resortowcy”, którzy rozpoczęli systematyczne podpalanie zabudowań. Straż pożarna, powstrzymana przez „utrwalaczy władzy ludowej”, nie mogła rozpocząć akcji gaśniczej
— czytamy we wpisie na portalu X.
„Śmierć poniosły 3 osoby”
Wówczas na miejscu znajdował się amerykański fotograf, który następnie zrelacjonował sytuację.
Około 4:30 zobaczyliśmy przed sobą wielką kolumnę dymu, jakby z płonącego szybu naftowego. Kiedy się zbliżyliśmy, przekonaliśmy się, że to płonie wieś. Chciałbym móc opisać Ci ten [widok], ale wiem, że nigdy nie zdołam. Nic nigdy nie sprawiło mi takiego wewnętrznego bólu, jak to – zapamiętał amerykański fotograf John Vachon, świadek pacyfikacji, przebywający wówczas w Polsce z misją UNRRA
— dodał IPN.
— zakończono we wpisie.
