Szef Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej (UINP) Ołeksandr Ałfiorow oświadczył, że podczas poszukiwań mogił polskich ofiar zbrodni wołyńskiej w dawnych wsiach Ostrówki i Wola Ostrowiecka odnaleziono szczątki czterech osób - podała agencja Ukrinform. Polski IPN powiadomił o szczątkach pięciu osób.
Do dziś nie znaleziono tam zbiorowego grobu. Ale prace trwają. Strona ukraińska wspiera je i zabezpiecza na wszelkie sposoby
— powiedział Ałfiorow.
Według Ukrinformu szef UINP ujawnił, że polsko-ukraińska ekspedycja odkryła miejsce pochówków, „gdzie obecne są szczątki czterech osób, w szczególności dwie czaszki w różnych częściach jamy grobowej”.
Ałfiorow poinformował także, że prace poszukiwawcze w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej będą kontynuowane w przyszłym tygodniu. Podkreślił, że strona ukraińska będzie je wspierała i z czasem – jeśli nadejdzie wniosek ze strony polskiej na przeprowadzenie ekshumacji – udzieli na nie zgody.
Poszukiwania na terenie dawnych wsi Ostrówek i Wola Ostrowiecka, które prowadzą ekipy z Polski i Ukrainy ruszyły 21 kwietnia. W tym dniu odkryto tam nieznaną dotychczas zbiorową mogiłę; po zdjęciu około 0,5-metrowej warstwy ziemi znaleziono fragment czaszki.
Relacja IPN z prac ekshumacyjnych
IPN podał, że mogiła znajduje się na terenie dawnego gospodarstwa Aleksandra Strażyca w Woli Ostrowieckiej. Leży ona kilkanaście metrów od miejsca, gdzie prace ekshumacyjne przeprowadzono jeszcze w 1992 r.
Odnalezienie zbiorowej mogiły w Woli Ostrowieckiej, podjęcie wielu przedmiotów pochodzących ze spalonej w czasie Zbrodni Wołyńskiej wioski i przebadanie ponad 2000 m2 terenu – to bilans pierwszego tygodnia prac poszukiwawczych na Wołyniu prowadzonych przez Instytut Pamięci Narodowej we współpracy z ukraińskimi archeologami i przedstawicielem Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, przy udziale przedstawicieli Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP
— poinformował wieczorem IPN na platformie X.
Podkreślił jednocześnie, że „mogiła, którą odkryto pierwszego dnia na terenie dawnego gospodarstwa Aleksandra Strażyca w Woli Ostrowieckiej została odsłonięta na niewielkiej głębokości, co pozwoliło w centralnej i skrajnych lokalizacjach jamy grobowej o powierzchni ok. 14 m2 ujawnić szczątki pięciu osób (w tym dziecka)”. Dodano, że „ich układ i lokalizacja pozwala przypuszczać, iż jest to zbiorowa mogiła wielu polskich mieszkańców wsi”.
Celem prac w dwóch wsiach, które znajdują się w rejonie (powiecie) lubomelskim w północno-zachodniej części Ukrainy, w obecnym obwodzie wołyńskim, jest odnalezienie zbiorowych grobów Polaków, zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów w sierpniu 1943 r.
Adam Stankiewicz/PAP/X
