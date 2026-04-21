Szczątki znalezione w Jaskini Stajnia, znajdującej się na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, należały do neandertalczyków. Potwierdziły to badania międzynarodowego zespołu, w skład którego weszli naukowcy z Uniwersytetu Wrocławskiego. Wiek szczątków określa się na 92 tys. - 119 tys. lat.
Cztery neandertalskie zęby
Wyniki najnowszych badań poświęconych „polskim” neandertalczykom z Jaskini Stajnia opublikowano na łamach czasopiśma „Current Biology”.
Badania dotyczyły „czterech nowych zębów neandertalskich oraz ośmiu nowych neandertalskich genomów mitochondrialnych” - poinformowali naukowcy w komunikacie na stronie uczelni.
Ocena morfologiczna pozwoliła na ustalenie przynależności taksonomicznej oraz na określenie wieku znaleziska. Zdaniem autorów badania szczątki z jaskini mają od 92 tys. do 119 tys. lat.
Analizy DNA
W analizach budowy zębów neandertalczyków uczestniczyła dr hab. Wioletta Nowaczewska z Zakładu Biologii Człowieka Uniwersytetu Wrocławskiego, która specjalizuje się w badaniach ludzkich szczątków kostnych. Była ona jednym z wiodących współautorów publikacji. Pierwszym autorem był archeolog, prof. Andrea Picin z Uniwersytetu Bolońskiego. W badaniach archeologicznych uczestniczył także prof. Andrzej Wiśniewski z Zakładu Archeologii Epoki Kamienia Uniwersytetu Wrocławskiego.
W ramach nowych prac naukowcy porównali też materiał DNA mitochondrialnego z próbek należących do co najmniej siedmiu osobników (a prawdopodobnie nawet do ośmiu lub dziewięciu).
Przeprowadzone analizy DNA mitochondrialnego pozwoliły na potwierdzenie wyników badań nad morfologią zębów, wskazujących na ich neandertalskość
— przekazali autorzy badania.
Niezwykle rzadkie odkrycie
Genomy mitochondrialne naukowcy porównali z analogicznym materiałem genetycznym pochodzącym od innych neandertalczyków, denisowian, a także kopalnych i współczesnych Homo sapiens. Zdaniem autorów analiz badane szczątki najbardziej przypominają neandertalczyków zamieszkujących zachodnią Europę oraz tych, których szczątki odkryto w północnym obszarze Kaukazu.
Oznacza to, że mobilność ówczesnych neandertalczyków była bardzo duża, a obszar [dzisiejszej - PAP] Polski miał dla niej kluczowe znaczenie. Odkrycie na jednym stanowisku szczątków kilku neandertalczyków (w tym kilkuletnich dzieci, osób młodocianych oraz dorosłych) należy do niezwykle rzadkich”
— stwierdzili naukowcy.
Matka neandertalczyków
Naukowcy mówią o bliskim pokrewieństwie między trzema osobami z jaskini Stajnia.
Stwierdzono bowiem u nich identyczne mitochondrialne DNA, które jest dziedziczone tylko w linii matczynej. To może sugerować, że jedna z tych osób była matką dla dwóch pozostałych
- relacjonują badacze.
Jak zaznaczyli naukowcy, okres występowania neandertalczyków na terenie dzisiejszej Polski wiązał się ochłodzeniem klimatu, co dodatkowo potwierdziły wyniki analiz szczątków kostnych zwierząt odkrytych w warstwach osadów jaskiniowych. W tych badaniach uczestniczył prof. Krzysztof Stefaniak, dr hab. Adam Marciszak, prof. UWr oraz dr Paweł Socha z Zakładu Paleozoologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Jaskinia Stajnia znajduje się na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Jest położona na północ od linii Karpat.
SC/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/historia/758527-odkrycie-w-jaskini-stajnia-zbadali-szczatki-sprzed-119-tys-lat
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.