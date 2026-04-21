Fascynujące odkrycie w Jaskini Stajnia! Naukowcy odkryli szczątki neandertalczyków sprzed 119 tysięcy lat

  • Historia
  • opublikowano:
Jaskinia Stajnia / autor: Wikimedia Commons/https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en/Jerzy Opioła
Szczątki znalezione w Jaskini Stajnia, znajdującej się na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, należały do neandertalczyków. Potwierdziły to badania międzynarodowego zespołu, w skład którego weszli naukowcy z Uniwersytetu Wrocławskiego. Wiek szczątków określa się na 92 tys. - 119 tys. lat.

Cztery neandertalskie zęby

Wyniki najnowszych badań poświęconych „polskim” neandertalczykom z Jaskini Stajnia opublikowano na łamach czasopiśma „Current Biology”.

Badania dotyczyły „czterech nowych zębów neandertalskich oraz ośmiu nowych neandertalskich genomów mitochondrialnych” - poinformowali naukowcy w komunikacie na stronie uczelni.

Ocena morfologiczna pozwoliła na ustalenie przynależności taksonomicznej oraz na określenie wieku znaleziska. Zdaniem autorów badania szczątki z jaskini mają od 92 tys. do 119 tys. lat.

Analizy DNA

W analizach budowy zębów neandertalczyków uczestniczyła dr hab. Wioletta Nowaczewska z Zakładu Biologii Człowieka Uniwersytetu Wrocławskiego, która specjalizuje się w badaniach ludzkich szczątków kostnych. Była ona jednym z wiodących współautorów publikacji. Pierwszym autorem był archeolog, prof. Andrea Picin z Uniwersytetu Bolońskiego. W badaniach archeologicznych uczestniczył także prof. Andrzej Wiśniewski z Zakładu Archeologii Epoki Kamienia Uniwersytetu Wrocławskiego.

W ramach nowych prac naukowcy porównali też materiał DNA mitochondrialnego z próbek należących do co najmniej siedmiu osobników (a prawdopodobnie nawet do ośmiu lub dziewięciu).

Przeprowadzone analizy DNA mitochondrialnego pozwoliły na potwierdzenie wyników badań nad morfologią zębów, wskazujących na ich neandertalskość

— przekazali autorzy badania.

Niezwykle rzadkie odkrycie

Genomy mitochondrialne naukowcy porównali z analogicznym materiałem genetycznym pochodzącym od innych neandertalczyków, denisowian, a także kopalnych i współczesnych Homo sapiens. Zdaniem autorów analiz badane szczątki najbardziej przypominają neandertalczyków zamieszkujących zachodnią Europę oraz tych, których szczątki odkryto w północnym obszarze Kaukazu.

Oznacza to, że mobilność ówczesnych neandertalczyków była bardzo duża, a obszar [dzisiejszej - PAP] Polski miał dla niej kluczowe znaczenie. Odkrycie na jednym stanowisku szczątków kilku neandertalczyków (w tym kilkuletnich dzieci, osób młodocianych oraz dorosłych) należy do niezwykle rzadkich”

— stwierdzili naukowcy.

Matka neandertalczyków

Naukowcy mówią o bliskim pokrewieństwie między trzema osobami z jaskini Stajnia.

Stwierdzono bowiem u nich identyczne mitochondrialne DNA, które jest dziedziczone tylko w linii matczynej. To może sugerować, że jedna z tych osób była matką dla dwóch pozostałych

  • relacjonują badacze.

Jak zaznaczyli naukowcy, okres występowania neandertalczyków na terenie dzisiejszej Polski wiązał się ochłodzeniem klimatu, co dodatkowo potwierdziły wyniki analiz szczątków kostnych zwierząt odkrytych w warstwach osadów jaskiniowych. W tych badaniach uczestniczył prof. Krzysztof Stefaniak, dr hab. Adam Marciszak, prof. UWr oraz dr Paweł Socha z Zakładu Paleozoologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Jaskinia Stajnia znajduje się na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Jest położona na północ od linii Karpat.

SC/PAP

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych