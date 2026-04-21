Pierwszy dzień prac. IPN odszukał zbiorową mogiłę na Ukrainie. "Znajduje się ona kilkanaście metrów od miejsca upamiętnienia"

Badacze IPN prowadzą prace poszukiwawcze ofiar Rzezi Wołyńskiej na Ukrainie
Badacze Instytutu Pamięci Narodowej rozpoczęli prace na terenie dawnego gospodarstwa Strażyca w Woli Ostrowieckiej, w miejscu, gdzie ukraińscy nacjonaliści w sierpniu 1943 r. dokonali zbiorowego mordu na Polakach. IPN poinformował, że już pierwszego dnia odnaleziono nieznaną dotychczas zbiorową mogiłę.

Instytut Pamięci Narodowej przekazał na platformie X, że w pierwszym dniu prac poszukiwawczych prowadzonych w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej odnaleziono szczątki ofiar zbrodni.

Czytaj także

Nieznana zbiorowa mogiła

Na terenie dawnego gospodarstwa Strażyca w Woli Ostrowieckiej, w miejscu, gdzie ukraińscy nacjonaliści w sierpniu 1943 r. dokonali zbiorowego mordu na Polakach, odnaleziono nieznaną dotychczas mogiłę zbiorową. Znajduje się ona kilkanaście metrów od miejsca upamiętnienia, gdzie w 1992 r. przeprowadzono prace ekshumacyjne

— wyjaśniono.

Zaznaczono, że „wstępny etap odkrywania zarysów mogiły nie pozwala na ten moment oszacować jej dokładnej wielkości, ale z pewnością jest to mogiła zbiorowa”.

Czytaj także

xyz/X/PAP

