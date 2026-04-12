XIX Katyński Marsz Cieni. "Pamięć o sowieckiej zbrodni powinna być żywa, dlatego coroczny przemarsz przez historyczne centrum stolicy w ciszy"

Katyński Marsz Cieni w Koszalinie. Wydarzenie upamiętnia 86. rocznicę zbrodni katyńskiej. / autor: PAP/Piotr Kowala
Dziś mija 86. rocznica Zbrodni Katyńskiej. O godzinie 15.00 sprzed siedziby Muzeum Narodowego (Aleje Jerozolimskie 3) wyruszyło ok. 350 rekonstruktorów, aby przejść ulicami Warszawy w XIX Katyńskim Marszu Cieni. To hołd dla 22 tys. polskich oficerów, zamordowanych przez Sowietów w 1940 roku w Katyniu i innych miejscach kaźni. Marsz poprzedziła Msza św. o godz. 12.00 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. Organizatorami tegorocznego Katyńskiego Marszu Cieni są Instytut Pamięci Narodowej i Grupa Historyczna „Zgrupowanie Radosław”. Partnerem wydarzenia jest Muzeum Katyńskie. Marsze Cieni odbyły się także w innych miastach Polski, m.in. w Koszalinie.

13 kwietnia obchodzony jest w Polsce jako Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Został ustanowiony przez Sejm RP w 2007 r. dla upamiętnienia 22 tysięcy oficerów Wojska Polskiego oraz innych funkcjonariuszy państwa polskiego (m.in. policjantów, urzędników, leśników). Wśród uwięzionych znajdowała się duża grupa oficerów rezerwy, powołanych do wojska w chwili wybuchu wojny. Większość z nich należała do elity, byli tam lekarze, prawnicy, nauczyciele szkolni i akademiccy, inżynierowie, literaci, dziennikarze, działacze polityczni, urzędnicy państwowi i samorządowi, ziemianie. W obozach znaleźli się również duchowni - kapelani katoliccy, prawosławni, protestanccy oraz wyznania mojżeszowego. Zamordowani zostali w trakcie zorganizowanych przez NKWD egzekucji i pochowani m.in. w Katyniu.

W tegorocznym marszu wzięli udział rekonstruktorzy z różnych stron Polski. Marsz w milczeniu przeszedł przez Trakt Królewski i Stare Miasto. Całość zakończono symbolicznie przy pomniku Poległym i Pomordowanym na Wschodzie, przy ul. Muranowskiej. Marsz poprzedziła Msza św. o godz. 12.00 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego.

Żołnierze Wojska Polskiego, funkcjonariusze Policji Państwowej, Korpusu Ochrony Pogranicza i Straży Więziennej, którym w kwietniu 1940 r. Rosjanie strzelali w tył głowy – nie są zapomniani. Pamięć o sowieckiej zbrodni w Katyniu powinna być żywa, dlatego coroczny przemarsz przez historyczne centrum stolicy w ciszy i skupieniu wzbudza refleksję o tych, którzy jako żołnierze września 1939 r., a później jeńcy sowieckich obozów, nie wrócili już do swoich domów i zamordowani przez Rosjan zostali zakopani w katyńskich dołach. Komuniści przez dziesiątki lat zwalczali i fałszowali ich pamięć. Zapraszamy, aby Państwo towarzyszyli nam tego dnia w ciszy i skupieniu w tej symbolicznej ostatniej drodze polskich jeńców, wsłuchując się na postojach w ich przejmujące wspomnienia

— zapraszał Jarosław Wróblewski, koordynator XIX Katyńskiego Marszu Cieni.

koal/IPN

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

