„Przedstawiciele rodziny poinformowali Instytut Pamięci Narodowej, że chcą odzyskać bezcenną relikwię po zamordowanym przez Sowietów polskim oficerze. W związku z deklaracją dyrektora ukraińskiego IPN, że order trafi do polskiej ambasady w Kijowie, rodzinę skierowaliśmy do rzecznika MSZ” - czytamy we wpisie IPN na portalu X, który odnosi się do orderu Virtuti Militari kpt. Juliusza Heinzela.
Instytut Pamięci Narodowej opublikował wczoraj wieczorem na X wpis, informujący o dalszych losach sprawy orderu wojennego Virtuti Militari, który w połowie marca został wystawiony na ukraińskiej aukcji.
W marcu wyraziliśmy stanowczy sprzeciw wobec faktu wystawienia na sprzedaż na jednym z ukraińskich portali orderu należącego do kpt. Juliusza Heinzela, ofiary zbrodni katyńskiej. Protest doprowadził do zamknięcia aukcji
— przypomniano w komunikacie.
„Pochodzi z nadania władz komunistycznych”
Wskazano, że wówczas zaskoczona wpisem Instytutu była rodzina polskiego oficera, która była przekonana, że oryginalny order jest w jej posiadaniu.
Obecnie z całą pewnością można stwierdzić, że się mylili, ponieważ artefakt, którym dysponowali, pochodzi z nadania władz komunistycznych
— czytamy we wpisie IPN. Instytut powołał się na opinię numizmatyka Zbigniewa Nestorowicza, który w programie „Sprawdzamy” TVP Info w likwidacji na podstawie dostępnej fotografii ocenił, że wystawiony na aukcji egzemplarz jest oryginałem.
Przedstawiciele rodziny poinformowali Instytut Pamięci Narodowej, że chcą odzyskać bezcenną relikwię po zamordowanym przez Sowietów polskim oficerze. W związku z deklaracją dyrektora ukraińskiego IPN, że order trafi do polskiej ambasady w Kijowie, rodzinę skierowaliśmy do rzecznika MSZ
— przekazał IPN.
Instytut zapowiedział, że 16 kwietnia w Centrum Edukacyjnym IPN Przystanek Historia im. Janusza Kurtyki ul. Marszałkowska w Warszawie odbędzie się konferencja prasowa poświęcona projektowi społeczno-edukacyjnemu Pamięć Nie Na Sprzedaż.
„Trafił do sowieckiej niewoli”
Kpt. Juliusz Roman Heinzel był potomkiem zasłużonych dla Łodzi fabrykantów pochodzących z Niemiec, bohaterem wojny z bolszewikami. Dowodził jednym ze szwadronów 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich. Za męstwo na polu walki został odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Wojskowego Virtuti Militari, Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918–1921 i Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości. Do czynnej służby wojskowej wrócił we wrześniu 1939 r.
Podobnie jak tysiące innych oficerów rezerwy trafił do sowieckiej niewoli. Wiosną 1940 r. z obozu w Starobielsku został przewieziony do Charkowa, zamordowany w piwnicach więzienia NKWD i pogrzebany niedaleko wsi Piatichatki. Jego los podzieliło około 3800 polskich oficerów
— podkreślił IPN. Kapitan Heinzel spoczywa na otwartym 17 czerwca 2000 r. Cmentarzu Ofiar Totalitaryzmu w Charkowie.
xyz/PAP/X
