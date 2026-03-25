W kościele w Maastricht na południu Holandii odkryto szkielet, który może należeć do słynnego francuskiego muszkietera d’Artagnana, poległego w 1673 r. podczas oblężenia miasta. Jak podał w środę holenderski portal NOS, o identyfikacji mają rozstrzygnąć badania DNA.
Charles de Batz de Castelmore, znany jako d’Artagnan, to historyczna postać, która stała się pierwowzorem bohatera powieści „Trzej muszkieterowie” Alexandre’a Dumasa.
Do odkrycia doszło podczas prac remontowych w kościele w dzielnicy Wolder, gdy w lutym zapadła się część posadzki świątyni. W trakcie napraw natrafiono na szczątki pochowane w miejscu dawnego ołtarza. Według diakona Josa Valke’a pod ołtarzem grzebano dawniej wyłącznie osoby pochodzenia szlacheckiego lub szczególnie ważne.
Jak informują uczestnicy prac, przy szkielecie znaleziono także pozostałości kuli muszkietowej w okolicy klatki piersiowej oraz francuską monetę. To wzmacnia hipotezę, że szczątki mogą należeć do francuskiego dowódcy muszkieterów.
D’Artagnan był zaufanym człowiekiem króla Ludwika XIV i dowodził elitarną formacją pełniącą funkcję osobistej straży monarchy. Zginął w 1673 r. podczas oblężenia Maastricht przez wojska francuskie. Było to podczas wojny Francji z Republiką Zjednoczonych Prowincji z lat 1672-1678. Według przekazów prawdopodobnie został trafiony kulą w szyję lub klatkę piersiową.
Miejsce jego pochówku od stuleci pozostawało nieznane. Historycy przypuszczali, że z uwagi na trwające walki ciała nie przewieziono do Francji, lecz pochowano je na miejscu, prawdopodobnie właśnie w wiejskim wówczas kościele w Wolder.
Ze szkieletu pobrano próbkę DNA, która została wysłana do laboratorium w Monachium. Materiał ma być porównany z DNA potomka rodu de Batz z okolic Awinionu. Wyniki badań są oczekiwane w najbliższym czasie. Archeolog Wim Dijkman podkreślił, że na obecnym etapie nic nie przeczy hipotezie, iż odnalezione szczątki należą do d’Artagnana, ale ostateczne wnioski będą możliwe dopiero po zakończeniu badań genetycznych.
