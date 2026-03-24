„Jezus mówił do Nikodema, że ‘świadectwa tego nie przyjmujecie’. Dlatego my jeszcze mocniej to świadectwo będziemy powtarzać. Będziemy mówić prawdę o Polsce w czasie II wojny światowej, o niemieckich oprawcach, o polskich bohaterach. I w tym miejscu chciałem podziękować wszystkim, którzy z taką determinacją robią to od lat” - powiedział w Toruniu prezydent Karol Nawrocki, podczas uroczystości odsłonięcia kolejnych nazwisk na Tablicach Pamięci poświęconych pomordowanym Polakom ratującym Żydów pod niemiecką okupacją.
Narodowy Dzień Pamięci Polaków Ratujących Żydów
Narodowy Dzień Pamięci Polaków Ratujących Żydów to święto państwowe ustanowione - z inicjatywy ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudy - przez parlament w 2018 r. dla upamiętnienia Polaków, którzy podczas II wojny światowej, narażając własne życie, pomagali Żydom prześladowanym przez niemieckich okupantów.
Jest obchodzone 24 marca, w rocznicę tragicznych wydarzeń z 1944 r., kiedy niemieccy żandarmi zamordowali bł. rodzinę Ulmów z Markowej (Podkarpackie), która ukrywała żydowskie rodziny.
„Świadectwa naszego nie słuchacie”
W Toruniu prezydent Karol Nawrocki wziął udział w uroczystości odsłonięcia kolejnych nazwisk na Tablicach Pamięci poświęconych pomordowanym Polakom ratującym Żydów pod niemiecką okupacją.
Park Pamięci Narodowej, Muzeum Pamięć i Tożsamość, ale przede wszystkim Kaplica Polskich Męczenników przywołują w moim sercu wprost słowa Jezusa Chrystusa wypowiedziane wprost do Nikodema, przedstawiciela Sanhedryny. Jezus Chrystus mówił wówczas, że mówimy tylko to, co wiemy, dajemy świadectwo tego, co widzieliśmy, a wy świadectwa naszego nie słuchacie
— powiedział Karol Nawrocki.
Dziękując wszystkim Państwu za to, że dziś tutaj jesteście, stoję przed Państwem jako prezydent Polski, że nie cała nasza wspólnota przyjmuje świadectwo tego, co wiemy, co ustaliły badania naukowe i świat też nie przyjmuje świadectwa narodu polskiego, zbudowanego na fundamencie wartości chrześcijańskich od ponad 1000 lat
— zaznaczył prezydent.
Tożsamość chrześcijańska Polaków
Jak mówił, „przez kolejne wieki naród polski wsłuchany w Ewangelię, w słowa Jezusa, budował swoją tożsamość chrześcijańską i swój fundament, wierząc w to, że Bóg zesłał swojego jednorodzonego Syna po to, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”.
Wierząc w to, że Bóg nie zesłał swojego Syna, aby świat potępił, ale po to, aby świat został przez Niego zbawiony. To wszystko dawało naszej narodowej wspólnocie, tej tworzącej się w I RP, w II i w III, przekonanie o tym, że wartości chrześcijańskie dają nam możliwość dawania i oddawania dobra, miłości i miłosierdzia, które są najważniejszym atrybutem Pana Boga
— wskazał Karol Nawrocki.
To dlatego I RP stała się miejscem życia tak wielu Żydów, którzy nie mogli znaleźć sobie innego miejsca w Europie. A II RP, gdy stała się wolna i niepodległa, gdy Polacy, naród polski, swoje państwo odzyskali w 1918 roku, stała się miejscem życia kilku milionów Żydów. Była domem nieidealnym, domem pełnym społecznych, politycznych napięć. W wielu państwach w tamtym czasie do takich napięć dochodziło, ale była domem dobrym. II RP była dla Żydów domem dobrym, w którym mogli żyć i w którym nikt ich nie mordował
— wyjaśnił prezydent.
„Żydzi bili się o niepodległą RP”
Powiedział, że „dom zły przyszedł po roku 1939, po 1 września wraz z inwazją niemieckich na socjalistów z inwazją Niemiec”.
Dlaczego II RP była domem dobrym dla Żydów i jak możemy to sprawdzić? Obywatele państwa polskiego, Żydzi w roku 1939 bili się o wolną i niepodległą RP z Niemcami. Stanęli w Wojsku Polskim do walki z najeźdźcą niemieckim. Szli szlakami nadziei wody Odysei, wolności generała Andersa, a wielu z nich minęło nawet swoją ziemię obiecaną i ich groby dzisiaj znajdziemy pod Monte Casino. Bili się o Polskę, która była ich domem. Po roku 1939 dom dobry za sprawą Niemców stał się miejscem kaźni i eksterminacji zaplanowanej, metodycznej
— wyjaśnił Karol Nawrocki.
Ale Niemcy, zanim zaczęli mordować Żydów, już od 1 września 1939 roku mordowali Polaków, polskich duchownych, przedstawicieli Kościoła katolickiego, polskich urzędników, polskie kobiety i polskie dzieci. Amerykański historyk Richard Lukas nazwał lata 1939-1941 zapomnianym holokaustem. Niemcy mieli w planie wymordowanie wszystkich Żydów i Romów na terenie RP w całej Europie, ale mieli też plan wymordowania 50 milionów Słowian, 85 proc. Polaków, bo tak brzmiały zapisy generalnego planu Wschód
— przypomniał prezydent.
Tożsamość chrześcijańska, miłość i miłosierdzie
Karol Nawrocki wyjaśnił także, dlaczego to wszystko mówi.
Bowiem nasi bohaterowie, Polacy ratujący Żydów w czasie II wojny światowej pod okupacją niemiecką, nie mieli być może świadomości strategicznych zapisów państwa niemieckiego, ale mieli świadomość, że na terenach Rzeczpospolitej rozpętało się prawdziwe pandemonium, a za próbę ratowania Żyda groziła śmierć. I robili to dlatego, bo w naszej wspólnocie narodowej była tożsamość chrześcijańska, miłość i miłosierdzie i to wprost płynie z życiorysów Józefa i Wiktorii Ulmów, rodziny Pochwatków. Część robiła to z chrześcijańskiego serca część z przyjaźni, z miłości do przyjaciela, do drugiego człowieka
— mówił prezydent.
Ale ten walor, ta wspólnota chrześcijańska i duch chrześcijaństwa zapisany w naszym genetycznym kodzie sprawił, że Polacy ratujący Żydów, nasi bohaterowie, których nazwiska widzimy w tej kaplicy, mieli z jednej strony świadomość okrucieństwa niemieckiego, a z drugiej strony to okrucieństwo zwyciężyli chrześcijańskimi wartości. Dlatego dzisiaj Polska jest z nich dumna. Jesteśmy im głęboko wdzięczni, że stali się żywym, choć tragicznym świadectwem naszej narodowej wspólnoty, otwartej na innych, przywiązanej do wartości miłości i miłosierdzia, wspólnoty, która współczuje i która jest gotowa poświęcić się dla drugiego człowieka, ale jest też zdeterminowana, by bronić tych wartości, które nas ukształtowały jako naród
— wskazał Karol Nawrocki.
„Będziemy powtarzać to świadectwo”
Powtórzył, że „Jezus mówił do Nikodema, że świadectwa tego nie przyjmujecie”.
Dlatego my jeszcze mocniej to świadectwo będziemy powtarzać. Będziemy mówić prawdę o Polsce w czasie II wojny światowej, o niemieckich oprawcach, o polskich bohaterach. I w tym miejscu chciałem podziękować wszystkim, którzy z taką determinacją robią to od lat
— podkreślił prezydent.
I na sam koniec z całego serca chciałem podziękować panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie za Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów. Dzisiaj spotykamy się panie prezydencie dzięki pana inicjatywie i temu, że wokół takiego święta mogą się gromadzić ludzie narodowej pamięci i prawdy. Wieczna cześć i chwała Polakom ratującym Żydów w czasie II wojny światowej. Niech żyje Polska!
— dodał Karol Nawrocki.
Natalia Wierzbicka
