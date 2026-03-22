„Skamieniałe jaja krokodylomorfów, znalezione we wschodniej Brazylii, mają ponad 80 mln lat” - poinformowali paleontolodzy, podsumowując badania trwające od 2020 roku.
Krokodylomorfy - przodkowie dzisiejszych krokodyli - żyły na Ziemi co najmniej od karniku (epoka późnego triasu), który rozpoczął się około 228 mln lat temu.
Skamieniałe jaja tych zwierząt sprzed ponad 80 mln lat zostały znalezione na terenie stanu Sao Paulo, we wschodniej Brazylii.
Rekordowe zbiorowisko jaj
Jaj jest w sumie 83, a w jednym z gniazd było ich co najmniej 47. To - jak zaznaczyli badacze - rekordowe zbiorowisko jaj, zniesionych przez te zwierzęta w okresie mezozoicznym, jakie dotychczas zbadano.
Według naukowców na badanym terenie doszło do co najmniej trzech zniesień.
Przestrzenny układ znalezionego gniazda jest zbliżony do tego, jaki występuje u różnych gatunków współczesnych krokodyli (…). Miejsce, w którym zniesiono jaja, ma wąski otwór i znajduje się w podłożu wyłożonym ściółką liściową
— poinformowali południowoamerykańscy paleontolodzy.
Co jeszcze odktyli paleontolodzy?
Paleontolodzy z Brazylii i Argentyny natrafili również na liczne skamieniałe skorupy jaj krokodylomorfów i innych zwierząt.
Jaja należą do archozaurów z kladu Crurotarsi.
Zdaniem badaczy gatunek, który złożył jaja, zamieszkiwał zarówno tereny lądowe, jak i obszary wilgotne.
Wyniki ich badań, trwających od 2020 r., naukowcy podsumowali na łamach pisma „Journal of Vertebrate Paleontology”. W badaniach brali udział naukowcy z ośrodków w Brazylii i Argentynie: uniwersytetów Parana, Pampa, a także Argentyńskiego Muzeum Nauk Przyrodniczych oraz centrum badawczego z argentyńskiego miasta La Rioja.
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
