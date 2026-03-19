Sąd oddalił w całości powództwo dr. Jana Grabowskiego przeciwko red. Bronisławowi Wildsteinowi — napisał w serwisie X Maciej Świrski, założyciel Reduty Dobrego Imienia. Historyk pozwał pisarza i publicystę, gdy ten w wywiadzie dla nieistniejącego już „Tygodnika TVP” powiedział, że Grabowski „nie jest badaczem”. Red. Wildstein mówił podczas jeden z ostatnich rozpraw, że „oczekuje trzymania się elementarnych zasad nauki, metodologii naukowej, tzn. brania pod uwagę wszelkich świadectw, wszelkich faktów i wyciągania z nich w miarę bezstronnych wniosków, a nie stronniczych”
Wywiad w zlikwidowanym tygodniku
Prof. Jan Grabowski pozwał Bronisława Wildsteina w 2022 r. Jak to określił historyk w jednym z wywiadów:
Chodziło o obrzucenie mnie wyzwiskami i próbę szkalowania mojej reputacji zawodowej”.
Grabowski zażądał, żeby zarówno Wildstein, jak i TVP przeprosili go w mediach oraz żeby wpłacili 50 tys. zł na jedną z organizacji zrzeszającej Ocalałych z Holokaustu.
Poszło o słowa Bronisława Wildsteina wypowiedziane dla „Tygodnika TVP”.
Nie jest żadnym badaczem, ale osobnikiem, który nienawidzi Polski i usiłuje ją pokazać w najgorszym świetle. Opowiada bzdury o setkach tysięcy Żydów mordowanych przez Polaków w czasie II wojny światowej. Na potwierdzenie swoich opowieści nie ma żadnych dokumentów, ale udaje mu się uzyskać spory rezonans
— mówił wówczas Bronisław Wildstein.
Sam „Tygodnik TVP”, wydający publicystykę zwykle niezwiązaną z polityką, został rozwiązany po przejęciu TVP przez ludzi Bartłomieja Sienkiewicza, ministra kultury i dziedzictwa narodowego, a treści wydawnictwa zostały wycofane z sieci.
Sąd oddalił w całości powództwo dr Jana Grabowskiego przeciwko red. Bronisławowi Wildsteinowi, który w swojej wypowiedzi o działalności dr Grabowskiego bronił prawdy historycznej i rzetelności naukowej. Pomoc prawną zapewniła red. Wildsteinowi Reduta Dobrego Imienia, sprawę prowadziła mec. Monika Brzozowska-Pasieka
— napisał dziś Maciej Świrski w serwisie X.
Grabowski „gra specyficznie”
W ocenie Bronisława Wildsteina prof. Grabowski należy do grupy „pseudobadaczy”. Wskazał na jego wypowiedzi, w których Grabowski oskarża Polaków, że w czasie okupacji przyczynili się pośrednio lub bezpośrednio do śmierci co najmniej 200 tys. Żydów.
Jan Grabowski jest liderem w oczernianiu Polski i de facto odciążaniu Niemców z ich odpowiedzialności, tworzeniu Polaków współodpowiedzialnymi za holokaust. Najbardziej sławna sprawa, to jest oskarżenie Polaków przez Jana Grabowskiego o to, że zamordowali 200 tys. Żydów. Jan Grabowski odwołał się do prac Szymona Datnera, wybitnego historyka holokaustu, tylko że tam w ogóle nic takiego nie ma. A ta liczba krąży po świecie
— mówił w rozmowie z Telewizją wPolsce24 przed poprzednią rozprawą.
Gra specyficznie, bo w wywiadzie dla „Gazety Wyborczej” powiedział, że on nie mówił, że własnoręcznie Polacy zabili, to tak mistyfikował. Natomiast już w wywiadzie dla Haaretzu, pisma w Izraelu, stwierdził, że to Polacy zabili. To jest człowiek, który na przykład oskarżył mieszkańców wsi, gdzie zamordowano rodzinę Ulmów za ukrywanie Żydów. Oskarżył ich o to, że oni po zabiciu przez Niemców rodziny Ulmów zabili wszystkich ukrywających się w ich wsi Żydów. Otóż to była absolutnie nieprawda. Oni nadal pomimo tego fundamentalnego zagrożenia ukrywali Żydów, aż do wyzwolenia. Żydzi, którzy przeżyli, dopóki żyli, świadczyli o tym heroizmie bohaterów tej wsi
— argumentował pisarz i publicysta.
„Oczekuję trzymania się elementarnych zasad nauki”
Wildstein żądał od Grabowskiego, aby trzymał się fundamentalnych zasad uprawiania nauki.
Oczekuję trzymania się elementarnych zasad nauki, metodologii naukowej, tzn. brania pod uwagę wszelkich świadectw, wszelkich faktów i wyciągania z nich w miarę bezstronnych wniosków, a nie stronniczych. To jest mój apel i moje założenie. Jeżeli ktoś się nie trzyma tych fundamentalnych zasad, to mam prawo stwierdzić, że nie uprawia nauki historii, tylko całkiem coś innego, jakąś propagandę. Chce przeprowadzić jakąś tezę i narzucić odbiorcom. Tak to widzę w wypadku Jana Grabowskiego
— powiedział w czasie rozprawy Bronisław Wildstein.
SC/X/Wpolsce24.pl/oko.press
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/historia/755854-sad-oddalil-powodztwo-grabowskiego-przeciwko-wildsteinowi
