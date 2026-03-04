Od niemieckich badaczy Holokaustu dowiedzieliśmy się, że istnieją badania, że Polacy zamordowali 10 procent polskich Żydów. Niemcy natomiast (…) stanowili 10 procent wszystkich sprawców Holokaustu - napisała ironicznie Hanna Radziejowska, dyrektor Instytutu Pileckiego w Berlinie. Odniosła się w ten sposób do wystąpienia w stolicy Niemiec Grzegorza Rossolińskiego-Liebe. Ten ostatni promował swoje tezy zawarte w książce „Polscy burmistrzowie i Holokaust”, zmiażdżonej w recenzji przez IPN.
Drugie podejście Rossolińskiego-Liebe
Książka Rossolińskiego-Liebe, będąca również habilitacją historyka pochodzącego z Zabrza, jest współfinansowana przez Fundację Fritza Thyssena. Historyk w badaniach analizował postawy 28 polskich burmistrzów z 17 różnej wielkości miast w Generalnym Gubernatorstwie.
Rossoliński-Liebe po raz drugi podjął próbę spotkania i opowiedzenia o swoich badaniach. Pierwsze spotkanie miało się odbyć jesienią zeszłego roku w „Domu polsko-niemieckim”. Do spotkania jednak nie doszło, bo, jak pisze dw.com, zareagowała polska ambasada w Niemczech. „Powodem miały być zbliżające się konsultacje rządów Polski i Niemiec, które odbyły się w stolicy Niemiec na początku grudnia”
Tym razem Rossoliński-Liebe zdołał przedstawić swoją koncepcję badań historycznych, opartych na badaniach zawartych na ponad 1000 stronach książki pt. „Polscy burmistrzowie i Holokaust. Okupacja, administracja i kolaboracja”. Spotkanie odbyło się w sali „Topografii Terroru”.
„Jak 10 procent zabiło ‘aż’ 90 procent?”
Jedną z uczestniczek spotkania była Hanna Radziejowska, dyrektor oddziału Instytutu Pileckiego w Berlinie, która nie kryła swojego zaskoczenia kuriozalnymi tezami Rossolińskiego-Liebe.
Dziś od niemieckich badaczy Holokaustu dowiedzieliśmy się, że istnieją badania, że Polacy zamordowali 10 procent polskich Żydów. Niemcy natomiast (wg licznych wypowiedzi badacza burmistrzów) stanowili 10 procent wszystkich sprawców Holokaustu.
Czyli: 10 procent sprawców (Niemcy) zamordowało 90 procent polskich Żydów, a 90 procent sprawców (Polacy) zamordowało 10 procent polskich Żydów. Pozostaje wciąż pewna zagadka, jak 10 procent zabiło “aż” 90 procent a 90 procent “tylko” 10 procent. Wszystko przed nami, badania nad Holokaustem się rozwijają coraz ciekawiej
Polsko-niemiecka okupacja
Autor książki nazwał w swoich badaniach polskich burmistrzów „sprawcami zza biurka”. Przypał im sprawczość i wpływ na władze niemieckie. Jego wywody zostały wręcz zmiażdżone w recenzji przez dr. Damiana Sitkiewicza z Instytutu Pamięci Narodowej. Historyk IPN napisał, że autor opracowania przestaje wręcz widzieć różnicę między okupantami i okupowanymi.
Administracje miejskie i inne urzędy miały polsko-niemiecki charakter, nawet jeśli na niektórych z tych budynków powiewały flagi ze swastyką
„Dążąc do wykazania, że burmistrzowie Polacy brali udział w zagładzie Żydów i byli za nią współodpowiedzialni, Rossoliński-Liebe zastosował co najmniej kilka zabiegów z pewnością dalekich od rzetelności naukowej”
Jednak Rossoliński-Liebe nie tylko szczególnie wyolbrzymia odpowiedzialność tzw. polskich władz, które w rzeczywistości nie było. Kontrowersyjny historyk zaciekle umniejsza też winę jak najbardziej realnych niemieckich władz okupacyjnych.
Recenzent zaznaczył nawet, że autor książki ubolewa, iż „zredukowano odpowiedzialność za Holokaust jedynie do decyzji podejmowanych przez władze niemieckie”.
Czy twoi przodkowie podpisali volkslistę?
Do tez Rossoliński-Liebe z rezerwą odnoszą się nawet niemieckie media, przytaczają krytykę recenzję Christhardta Henschela, historyka, współpracownika Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie.
Pisze o tym dzisiejsze wydanie „Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Jak czytamy w dw.com, autor recenzji wytykał Rossolińskiemu-Liebe „przesadzone pojęcia” i „jednostronne związki przyczynowo-skutkowe”.
Deutsche Welle przyznaje również, że podczas spotkania z Rossoliński-Liebe nie brakowało emocji.
Ilu Żydów uratowała twoja rodzina? Czy twoi przodkowie podpisali volkslistę? –
