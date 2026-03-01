„Pamięć o Żołnierzach Niezłomnych to fundament naszej niepodległości i tożsamości” - wskazał Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta RP we wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych.
1 marca – w rocznicę rozstrzelania przywódców IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” – obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Dzisiaj szczególnie potrzebujemy podtrzymania tego, co w polskim życiu publicznym i naszej historii jest najważniejsze — pamięci o Bohaterach. Pamięci o „Ince”, o Witoldzie Pileckim, o wszystkich Niezłomnych, którzy zapłacili najwyższą cenę za wolność
— wskazał Zbigniew Bogucki.
Władza się zmienia. Zmieniają się rządy, ministrowie, premierzy, prezydenci. Zmieniają się wojewodowie, dyrektorzy, całe administracje. Ale Polska ma trwać. Bo Polska to coś więcej niż stanowiska i urzędy. My jesteśmy tylko ich powiernikami — nawet gdy pełnimy te najwyższe, z woli Narodu!
— zaznaczył.
A Naród będzie trwał wtedy, kiedy będzie pamięć. Pamięć o tych, którzy życiem i krwią zapłacili za to, że dziś możemy żyć w wolnej, niepodległej Ojczyźnie
— wskazał.
Bogucki podkreślił, że „ważne jest, abyśmy potrafili wznieść się ponad bieżące spory, przepychanki i polityczne zatargi”.
One przeminą — i oby jak najszybciej. A Polska i pamięć o Żołnierzach Niezłomnych muszą trwać, bo to fundament naszej niepodległości i naszej tożsamości
— powiedział.
Tak jak dla Nich — tak i dla nas najważniejsza powinna pozostać Polska. Cześć i chwała Żołnierzom Niezłomnym
— podsumował.
