Pamięć o Żołnierzach Niezłomnych to fundament naszej niepodległości i tożsamości” - wskazał Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta RP we wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych.

1 marca – w rocznicę rozstrzelania przywódców IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” – obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Dzisiaj szczególnie potrzebujemy podtrzymania tego, co w polskim życiu publicznym i naszej historii jest najważniejsze — pamięci o Bohaterach. Pamięci o „Ince”, o Witoldzie Pileckim, o wszystkich Niezłomnych, którzy zapłacili najwyższą cenę za wolność

— wskazał Zbigniew Bogucki.

Władza się zmienia. Zmieniają się rządy, ministrowie, premierzy, prezydenci. Zmieniają się wojewodowie, dyrektorzy, całe administracje. Ale Polska ma trwać. Bo Polska to coś więcej niż stanowiska i urzędy. My jesteśmy tylko ich powiernikami — nawet gdy pełnimy te najwyższe, z woli Narodu!

— zaznaczył.

A Naród będzie trwał wtedy, kiedy będzie pamięć. Pamięć o tych, którzy życiem i krwią zapłacili za to, że dziś możemy żyć w wolnej, niepodległej Ojczyźnie

— wskazał.

Bogucki podkreślił, że „ważne jest, abyśmy potrafili wznieść się ponad bieżące spory, przepychanki i polityczne zatargi”.

One przeminą — i oby jak najszybciej. A Polska i pamięć o Żołnierzach Niezłomnych muszą trwać, bo to fundament naszej niepodległości i naszej tożsamości

— powiedział.

Tak jak dla Nich — tak i dla nas najważniejsza powinna pozostać Polska. Cześć i chwała Żołnierzom Niezłomnym

— podsumował.

